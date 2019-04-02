Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор

Российские отели могут с 2023 года начать взимать с туристов гостиничный сбор — до 100 руб. в сутки с человека. Новый платеж, который Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс, заменит курортный сбор

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Цель предлагаемых изменений — включить в Налоговый кодекс ряд неналоговых платежей, которые носит квазиналоговый характер, то есть по сути не отличаются от налогов. Речь идет о пяти платежах: экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе за пользование автодорогами федерального значения, налоге на операторов сети связи общего пользования и гостиничном сборе.

Новый гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона. Такой сбор нужен, чтобы создать дополнительные источники дохода местных бюджетов, указывают авторы законопроекта.

Платить сбор должны будут организации и физические лица, предоставляющие гостиничные услуги, услуги по временному размещению и обеспечению временного проживания — это и гостиницы, и санатории и объекты курортного отдыха.

Гостиничный сбор может быть введен в городах федерального значения — Москве, Петербурге и Севастополе — после 1 января 2023 года.