Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,17 -0,47 EUR Бирж. 73,08 -0,58 Brent 68,61 +0,38% USD Нал. 65,96 64,35 EUR Нал. 74,08 72,33 USD ЦБ 65,42 +0,68 EUR ЦБ 73,50 +0,77 EUR/USD 1,1209 -0,0007 BTC/USD Бирж. 4 197,80 +30,30 IMOEX 2 521,25 +0,97% RTSI 1 214,29 +1,35% DJIA 26 257,13 +1,27% Nasdaq 7 828,91 +1,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Wells Fargo $54 (+10,45%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
Wells Fargo $54 (+10,45%) прогноз Deutsche Bank к 28.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 65,42 (+0,68) Quote, 01 апр, 15:11
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 73,5 (+0,77) Quote, 01 апр, 15:11
Страны G7 одобрили оценку ОБСЕ первого тура выборов на Украине Политика, 00:54 Труп и раненного человека обнаружили в московском районе Теплый Стан Общество, 00:11 Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» Бизнес, 00:10 Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор Экономика, 00:05 Зеленский сохранил лидерство после подсчета 96% бюллетеней Политика, 01 апр, 23:42 СКА впервые обыграл ЦСКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина Спорт, 01 апр, 23:42 Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с Россией Политика, 01 апр, 23:41 «Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой Общество, 01 апр, 23:35 МИД заявил о подрыве США усилий с гонкой вооружения в космосе Политика, 01 апр, 23:31 Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы РБК и Philips, 01 апр, 22:56 Сооснователь Baring Vostok покинул совет директоров девелопера «Эталон» Общество, 01 апр, 22:49 Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за испытаний Индии в космосе Технологии и медиа, 01 апр, 22:46 Силуанов сообщил о решении Путина дать Белоруссии $600 млн в кредит Экономика, 01 апр, 22:41 СК назвал мотивы разгромившего редакцию «Коммерсанта» в Екатеринбурге Общество, 01 апр, 22:30
Экономика ,  
0 
Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор
Российские отели могут с 2023 года начать взимать с туристов гостиничный сбор — до 100 руб. в сутки с человека. Новый платеж, который Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс, заменит курортный сбор
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Цель предлагаемых изменений — включить в Налоговый кодекс ряд неналоговых платежей, которые носит квазиналоговый характер, то есть по сути не отличаются от налогов. Речь идет о пяти платежах: экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе за пользование автодорогами федерального значения, налоге на операторов сети связи общего пользования и гостиничном сборе.

Новый гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона. Такой сбор нужен, чтобы создать дополнительные источники дохода местных бюджетов, указывают авторы законопроекта.

Бизнес
Гостевой сбор: какой «налог» для туристов может появиться в России


Платить сбор должны будут организации и физические лица, предоставляющие гостиничные услуги, услуги по временному размещению и обеспечению временного проживания — это и гостиницы, и санатории и объекты курортного отдыха.

Гостиничный сбор может быть введен в городах федерального значения — Москве, Петербурге и Севастополе — после 1 января 2023 года.

Ставку сбора будут определять органы местного самоуправления, но она не должна превышать 100 руб. с человека в день, сказано в тексте документа. При этом ставка налога может быть дифференцирована в зависимости от сезона, категории средства размещения, его назначения или местонахождения.

Бизнес
Из-за курортного сбора в регионах пересчитали число туристов

Где сейчас платят курортный сбор

С 1 мая 2018 года курортный сбор платят туристы на Алтае (курорт Белокуриха) и в Ставропольском крае (в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске), с 16 июля — в Краснодарском крае (в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, а также в четырех курортных поселениях Туапсинского района). В Крыму, где власти также имеют право ввести курортный сбор, его отложили до 1 мая 2019 года. Эксперимент по курортному сбору завершится 1 января 2022 года.

Ставка сбора устанавливается регионами, но в 2018 года она не могла превышать 50 руб. в сутки с человека, а в последующие годы — 100 руб.Самый большой сбор — 50 руб. в сутки — взимается на Ставрополье. В алтайской Белокурихе туристы платят 30 руб. в сутки, а в Краснодарском крае — 10 руб.
Собранные средства власти направляют на развитие курортов и улучшение инфраструктуры. Так, власти Краснодарского края отчитывались, что в 2018 году курортный сбор принес региону более 108 млн руб. — на 55% больше, чем ожидалось.

О том, что в правительстве обсуждают идею ввести аналог курортного сбора, стало известно в сентябре прошлого года. Речь шла о туристическом сборе в размере 1-2% от стоимости проживания — вопрос о включении этого платежа в Налоговый кодекс обсуждали Минфин и Минкультуры. Инициативу поддержали власти Петербурга: ввести такой сбор за проживание по примеру европейских стран предложил председатель комитета по финансам Санкт-Петербурга Алексей Корабельщиков. Введение сбора поддерживают, по его словам ряд регионов с историческими поселениями, а Петербург готов стать пилотным регионом.

Представители туротрасли и гостиничного бизнеса, впрочем, выступили против введения сбора. Президент Российкого союза туриндустрии Сергей Шпилько назвал такую меру несвоевременной и подрывающей конкурентоспособность России на туристического направления на мировом рынке. Введение гостиничного сбора приведет к сокращению как внутреннего, так и въездного турпоток и скажется на туристическом имидже России, предупреждал президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: Минфин, курортный сбор
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter