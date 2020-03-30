Мишустин назвал пострадавшие от коронавируса отрасли

Фото: АГН Москва / Global Look Press

Глава правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами назвал отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса, которым правительство России окажет поддержку, сообщает «РИА Новости».

В числе наиболее пострадавших от пандемии премьер-министр назвал:

Транспортную сферу (авто- и авиаперевозки, деятельность аэропортов)

Сферу культуры, досуга и развлечений

Сферу физической культуры и спорта

Сферу туризма и гостиничного бизнеса

Сферу общепита

Сферу бытовых услуг

Образовательные организации (организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения)

Глава правительства напомнил о том, что авиакомпаниям, осуществляющим вывоз россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, будет выделено 1,5 млрд руб. в качестве компенсации затрат.