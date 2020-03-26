Мэр Сочи попросил туристов не посещать курорт в ближайшую неделю

Алексей Копайгородский (Фото: aleksei_kopaigorodskii / VK)

Мэр города Сочи Алексей Копайгородский призвал не приезжать в город в ближайшую неделю из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал мэр.

По сообщению Копайгородского, на сегодня в городе-курорте зарегистрировали пять заболевших коронавирусной инфекцией. В Сочи закрыты в целях безопасности бассейны, фитнес-центры, бани, аквапарки, кинотеатры, концертные залы, театры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, ночные клубы и фудкорты.

Экскурсии в Абхазию временно приостановлены до 7 апреля. Мэр города пообещал туристическим компаниям предоставить отсрочку по уплате налогов.