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Мэр Сочи попросил туристов не посещать курорт в ближайшую неделю

Алексей Копайгородский (Фото: aleksei_kopaigorodskii / VK)

Мэр города Сочи Алексей Копайгородский призвал не приезжать в город в ближайшую неделю из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал мэр.

По сообщению Копайгородского, на сегодня в городе-курорте зарегистрировали пять заболевших коронавирусной инфекцией. В Сочи закрыты в целях безопасности бассейны, фитнес-центры, бани, аквапарки, кинотеатры, концертные залы, театры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, ночные клубы и фудкорты.

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Экскурсии в Абхазию временно приостановлены до 7 апреля. Мэр города пообещал туристическим компаниям предоставить отсрочку по уплате налогов.

В связи с угрозой коронавируса на подъездах к Сочи был усилен санитарно-эпидемиологический контроль, передает «РБК Краснодар». На постах Магри и Псоу выставлено круглосуточное дежурство ГИБДД вместе с представителями муниципалитета и казачества, сотрудники постов проверяют температуру проезжающих водителей.

Следующая рабочая неделя объявлена президентом России Владимиром Путиным нерабочей с сохранением заработной платы. Длинные выходные, по утверждению российского лидера, должны помочь замедлить распространение вируса в стране.

Всего на Кубани на 26 марта нашли девять заразившихся коронавирусной инфекцией.

Теги: коронавирус, Сочи, меры безопасности
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