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Война Израиля с ХАМАС ,  
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МИД Израиля подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС

Глава МИД Израиля Кац: бойцы ЦАХАЛ ликвидировали главу политбюро ХАМАС Синвара
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Яхья Синвар
Яхья Синвар (Фото: Ashraf Amra / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бойцы ЦАХАЛ ликвидировали главу политбюро палестинской исламистской группировки ХАМАС Яхья Синвара, объявил глава МИД Израиля Исраэль Кац, передает The Times of Israel.

Он назвал операцию великим достижением для Израиля и «победой для всего свободного мира в борьбе со осью зла радикального ислама во главе с Ираном».

О возможной ликвидации Синвара Армия обороны Израиля сообщила днем 17 октября. В ведомстве заявили, что в секторе Газа были ликвидированы три боевика и объявили, что один из них может быть главой политбюро ХАМАС.

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Политика
Яхья Синвар

По данным Channel 12, израильские военные не знали, что Синвар находится в здании, по которому они запросили удар. Уже после атаки бойцы зашли внутрь и обнаружили труп мужчины, похожего на Синвара. Тело идентифицировали при помощи снимков зубов и ДНК-теста. Kan отмечал, что подтвердить личность убитого должны быстро, так как у властей Израиля есть образцы ДНК Синвара — он долгое время провел в израильской тюрьме.

61-летний Синвар — один из основателей ХАМАС, с августа этого года стал руководителем политбюро организации. The Guardian называла его одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября прошлого года. Синвар более 20 лет провел в израильских тюрьмах и вышел на свободу в 2011 году в ходе обмена.

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Теги
Израиль ХАМАС палестино-израильский конфликт Яхья Синвар
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