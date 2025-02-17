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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Sky узнал о готовности ХАМАС отдать власть в Газе

Sky: ХАМАС выразил готовность передать власть в Газе ООП при выполнении условий
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Управлять сектором Газа будет национальная администрация, предложила ХАМАС в обмен на гарантии для своих сотрудников, выяснил Sky News
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Mahmoud Al-Basos / Reuters)

Группировка ХАМАС выразила готовность передать Палестинской национальной администрации власть над сектором Газа, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

Группировка выдвинула условие — сохранить рабочие места для сотрудников в новой администрации или отправить на пенсию с гарантированными выплатами.

Такая позиция отражена в письме ХАМАС в адрес Организации освобождения Палестины (ООП). По сведениям телеканала, этому поспособствовало давление со стороны Египта.

Основными силами в Палестине являются ХАМАС (управляет сектором Газа) и ООП (управляет Западным берегом реки Иордан, ее создало ФАТХ). Между ними с 1980-х продолжается раскол, так как организация отказалась от террористических методов борьбы и пошла на переговоры с Израилем, в то время как ХАМАС решил остаться на позиции вооруженной борьбы. К власти в секторе Газа группировка ХАМАС пришла в 2007 году после вооруженного столкновения с ФАТХ.

Прошлым летом представители 14 палестинских групп и фракций, включая ХАМАС, договорились о создании национальной администрации, а ООП назвали «единственным законным представителем палестинского народа».

Популярность ХАМАС среди жителей сектора Газа — дискуссионный вопрос, отмечала The Guardian. Группировка пошла на уступки ради прекращения огня из-за зависимости от общественного мнения, уверены аналитики, мнения которых приводит издание. По данным специалиста по палестинской политике в Европейском совете по международным отношениям Хью Ловатта, ХАМАС поддерживают около 35% жителей Газы. Более того, только 25% жителей эксклав одобрительно высказались в поддержку применения ХАМАС радикальных мер.

Мир невозможен, пока ХАМАС «остается силой, способной управлять, силой, способной администрировать, или силой, способной угрожать применением насилия», заявил в феврале госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил о необходимости искоренить группировку.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
сектор Газа ХАМАС Палестина
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