В ХАМАС заявили, что идея нападения на Израиль появилась два года назад

Идея операции «Потоп Аль-Аксы» появилась еще в 2021 году, а ее главной целью является захват мусульманской святыни в Иерусалиме и самого города, сообщили в военном крыле ХАМАС. Нетаньяху обещал полностью уничтожить движение

Фото: Alaa Badarneh / EPA / ТАСС

Идея операции «Потоп Аль-Аксы», начавшейся 7 октября с массированного обстрела Израиля и вторжения боевиков ХАМАС в южные районы страны, зародилась еще в 2021 году, а ее главная цель — захват Иерусалима. Об этом заявил представитель бригад «Аль-Кассам» (военного крыла ХАМАС) Абу Обейда.

«Идея этой благословенной битвы зародилась там, где в 2021 году закончилась битва при Саиф аль-Кудсе [военная операция ХАМАС против Израиля в 2021 году]. Эта битва мобилизовала нацию вокруг важности защиты наших святынь и будущего нашего народа в земли Палестины», — сообщил представитель группировки.

По его словам, конечной задачей операции является захват главной мусульманской святыни Иерусалима мечети Аль-Акса и самого города.

Мечеть Аль-Акса расположенна на Храмовой горе Иерусалима. Она была построена в 705 году н.э. и является одной из главных мусульманских святынь. Все время своего существования здание многократно перестраивалось. Храмовая гора является священным местом как для мусульман — из-за расположения на ней мечети Аль-Акса, так и для иудеев. Гора и прилегающая к ней Стена Плача — главные святыни иудаизма. Сегодня Старый город Иерусалима является частью израильского Иерусалима, однако по договору 1994 года между Израилем и Иорданией мечеть и все мусульманские святыни в городе находятся на попечении и под надзором Иордании.

Накануне представитель ХАМАС Махмуд Мердави объяснял нападение 7 октября попыткой предотвратить израильскую спецоперацию по ликвидации «лидеров сопротивления» «Мы не остановимся, пока не добьемся своих прав под гарантии международного права», — подчеркивал Мердави.

Палестинское движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля под названием «Потом Аль-Аксы» 7 октября. Боевики ХАМАС вошли на территорию Израиля, они атаковали приграничные города, убивали и брали в плен военных и гражданских.

Движение обвинило израильскую сторону в оккупации и «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме. Глава военного крыла движения Мухаммед ад-Дейф заявил, что по вине Израиля погибли и получили ранения сотни палестинцев; к тому же, по его словам, израильская сторона отклонила предложения по обмену пленными.

Израильская армия в ответ объявила о начале собственной операции «Железные мечи» и начала наносить массированные ракетные удары по сектору Газа. В стране также объявили решим ЧП и мобилизовали 300 тыс. резервистов. Израильский министр обороны Йоав Галант 10 октября сообщил, что Израиль начинает полномасштабное наступление на сектор. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху обещал полностью уничтожить ХАМАС.

По последним данным, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 1,4 тыс. человек, свыше 6,2 тыс. получили ранения. В результате атак ХАМАС в Израиле погибли более 1,2 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс. Среди жертв есть иностранные граждане, в том числе четверо россиян.