 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

В ХАМАС заявили, что идея нападения на Израиль появилась два года назад

ХАМАС: идея «Потопа Аль-Аксы» появилась в 2021-м, ее цель — захват Иерусалима
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Идея операции «Потоп Аль-Аксы» появилась еще в 2021 году, а ее главной целью является захват мусульманской святыни в Иерусалиме и самого города, сообщили в военном крыле ХАМАС. Нетаньяху обещал полностью уничтожить движение
Фото: Alaa Badarneh / EPA / ТАСС
Фото: Alaa Badarneh / EPA / ТАСС

Идея операции «Потоп Аль-Аксы», начавшейся 7 октября с массированного обстрела Израиля и вторжения боевиков ХАМАС в южные районы страны, зародилась еще в 2021 году, а ее главная цель — захват Иерусалима. Об этом заявил представитель бригад «Аль-Кассам» (военного крыла ХАМАС) Абу Обейда.

«Идея этой благословенной битвы зародилась там, где в 2021 году закончилась битва при Саиф аль-Кудсе [военная операция ХАМАС против Израиля в 2021 году]. Эта битва мобилизовала нацию вокруг важности защиты наших святынь и будущего нашего народа в земли Палестины», — сообщил представитель группировки.

По его словам, конечной задачей операции является захват главной мусульманской святыни Иерусалима мечети Аль-Акса и самого города.

Мечеть Аль-Акса расположенна на Храмовой горе Иерусалима. Она была построена в 705 году н.э. и является одной из главных мусульманских святынь. Все время своего существования здание многократно перестраивалось.

Храмовая гора является священным местом как для мусульман — из-за расположения на ней мечети Аль-Акса, так и для иудеев. Гора и прилегающая к ней Стена Плача — главные святыни иудаизма.

Сегодня Старый город Иерусалима является частью израильского Иерусалима, однако по договору 1994 года между Израилем и Иорданией мечеть и все мусульманские святыни в городе находятся на попечении и под надзором Иордании.

Накануне представитель ХАМАС Махмуд Мердави объяснял нападение 7 октября попыткой предотвратить израильскую спецоперацию по ликвидации «лидеров сопротивления» «Мы не остановимся, пока не добьемся своих прав под гарантии международного права», — подчеркивал Мердави.

Палестинское движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля под названием «Потом Аль-Аксы» 7 октября. Боевики ХАМАС вошли на территорию Израиля, они атаковали приграничные города, убивали и брали в плен военных и гражданских.

Читайте на РБК Pro
Китай старается оторвать Европу от США. К чему это приведет
Время стариков: как мир дошел до геронтократии и чем это грозит
Как за 40 лет корпорациям удалось «подсадить» весь мир на воду в бутылках
Проверьте, не ваш ли это портрет: пять архетипов токсичного руководителя

Движение обвинило израильскую сторону в оккупации и «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме. Глава военного крыла движения Мухаммед ад-Дейф заявил, что по вине Израиля погибли и получили ранения сотни палестинцев; к тому же, по его словам, израильская сторона отклонила предложения по обмену пленными.

Израильская армия в ответ объявила о начале собственной операции «Железные мечи» и начала наносить массированные ракетные удары по сектору Газа. В стране также объявили решим ЧП и мобилизовали 300 тыс. резервистов. Израильский министр обороны Йоав Галант 10 октября сообщил, что Израиль начинает полномасштабное наступление на сектор. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху обещал полностью уничтожить ХАМАС.

По последним данным, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 1,4 тыс. человек, свыше 6,2 тыс. получили ранения. В результате атак ХАМАС в Израиле погибли более 1,2 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс. Среди жертв есть иностранные граждане, в том числе четверо россиян.


 

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ХАМАС Аль-Акса Израиль Иерусалим
Материалы по теме
Боевики «Бригады Аль-Кудс» заявили о захвате вышки на Западном берегу
Политика
The Times узнала о планах Британии по наблюдательным полетам над Израилем
Политика
Парламент Израиля одобрил создание чрезвычайного правительства
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 103,04 (-2,92) Инвестиции, 12 окт, 17:26 Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 96,99 (-2,99) Инвестиции, 12 окт, 17:26
Буданов назвал «самого проблемного» для Украины российского генерала Политика, 00:17
«Проявление русофобии». Что в России говорят об отстранении ОКР Спорт, 00:00
Арабо-израильский конфликт. Что важно знать Политика, 00:00
В ХАМАС заявили, что идея нападения на Израиль появилась два года назад Политика, 12 окт, 23:50
Гладков сообщил о сбитом в Белгородской области дроне Политика, 12 окт, 23:26
В G7 заморозили российские $280 млрд до выплаты «компенсации» Украине Политика, 12 окт, 23:22
Директора люкс-отеля в Шотландии уволили после жалоб украинцев Общество, 12 окт, 23:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 12 окт, 23:15
Нетаньяху заявил, что ХАМАС взяли в плен племянника его советницы Политика, 12 окт, 22:59
В Париже начали расследование из-за возможного отравления Овсянниковой Политика, 12 окт, 22:46
На окраине Брянска взорвался выведенный из строя дрон Общество, 12 окт, 22:37
Полиция Парижа применила слезоточивый газ на акции в поддержку Палестины Политика, 12 окт, 22:34
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 12 окт, 22:33
Захарова заявила, что действия МОК ведут к «коррозии» мирового спорта Спорт, 12 окт, 22:08