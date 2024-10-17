Армия Израиля сообщила о возможной ликвидации лидера ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала трех боевиков в секторе Газа, одним из них может быть лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
«На данном этапе личности террористов не установлены. В здании, где были ликвидированы террористы, не было обнаружено никаких признаков присутствия заложников», — говорится в сообщении.
Синвару 61 год. Он возглавил политбюро ХАМАС 6 августа, до этого руководил военным крылом организации. Он сменил на этом посту Исмаила Ханию, который погиб в июле в Тегеране в результате ракетного удара Израиля.
Как пишет The Times of Israel, ЦАХАЛ получила сообщение о том, что Синвар прячется среди заложников, используя их в качестве живого щита. Израильская армия открыла огонь по боевикам, находившимся в одном из зданий в секторе Газа, передает Channel 12. Тела передали судмедэкспертам, которые определят личности погибших в течение нескольких часов.
В ХАМАС пока не комментировали сведения о возможной смерти Синвара.
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