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Палестино-израильский конфликт ,  
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Армия Израиля сообщила о возможной ликвидации лидера ХАМАС

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
В секторе Газа были ликвидированы трое боевиков, среди которых может быть лидер ХАМАС Яхья Синвар, личности погибших устанавливаются, сообщили в ЦАХАЛ. В палестинской организации не комментировали эти сведения
Яхья Синвар
Яхья Синвар (Фото: Yousef Masoud / Keystone Press Agency / Global Look Press​)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала трех боевиков в секторе Газа, одним из них может быть лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«На данном этапе личности террористов не установлены. В здании, где были ликвидированы террористы, не было обнаружено никаких признаков присутствия заложников», — говорится в сообщении.

Синвару 61 год. Он возглавил политбюро ХАМАС 6 августа, до этого руководил военным крылом организации. Он сменил на этом посту Исмаила Ханию, который погиб в июле в Тегеране в результате ракетного удара Израиля.

Как пишет The Times of Israel, ЦАХАЛ получила сообщение о том, что Синвар прячется среди заложников, используя их в качестве живого щита. Израильская армия открыла огонь по боевикам, находившимся в одном из зданий в секторе Газа, передает Channel 12. Тела передали судмедэкспертам, которые определят личности погибших в течение нескольких часов. 

В ХАМАС пока не комментировали сведения о возможной смерти Синвара.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images
Израиль начал военную операцию «Железные мечи» в секторе Газа после нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Тогда они выпустили по еврейскому государству около 2 тыс. ракет, убили порядка 1,2 тыс. и взяли в заложники около 250 гражданских лиц. Власти Израиля называли целями операции освобождение всех заложников и ликвидация ХАМАС.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Израиль Палестина ХАМАС Яхья Синвар сектор Газа ликвидация
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