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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Стороны в январе заключили перемирие, но вскоре Израиль потребовал пересмотреть условия соглашения, ХАМАС отказался. Офис Нетаньяху объяснил удары отказом боевиков от принятия новой сделки
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Израиль «в соответствии с политической ситуацией» наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщила израильская Армия обороны (ЦАХАЛ).

Армия распорядилась с 18 марта временно приостановить работу учебных заведений в населенных пунктах Израиля, расположенных близи границы с эксклавом.

ХАМАС «отверг все предложения, полученные» от специального представителя США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа и других посредников, объяснил офис израильского премьера.

Несколько человек погибли при авиаударах, передают корреспонденты Reuters И Al-Jazeera.

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Около двух месяцев назад, 19 января, вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. Сделка была многоэтапной: первая фаза предполагала разблокировку Израилем больших объемов гумпомощи для Газы, отвод израильских войск из густонаселенных районов, а также обмен заложников на заключенных. Срок первого этапа истек в марте, после чего Израиль потребовал продлить его действие, а не переходить ко второй части соглашения.

ХАМАС отказывался и требовал соблюдать первоначальные условия соглашения. Группировка предупреждала, что сперва Израиль должен полностью вывести войска из сектора Газа, и только потом обмены возобновятся. Тем не менее, режим прекращения огня был продлен почти на три недели, пока стороны работали над выработкой новых условий.

The Wall Street Journal в начале марта выяснила, что если заставить ХАМАС подчиниться не получится, Израиль может нанести серию авиаударов и также провести несколько тактических рейдов против ХАМАС, а ЦАХАЛ вновь объявит принудительную эвакуацию сотен тысяч палестинцев из северной части сектора Газа на юг.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль ХАМАС сектор Газа
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