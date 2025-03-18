Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия
Израиль «в соответствии с политической ситуацией» наносит массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщила израильская Армия обороны (ЦАХАЛ).
Армия распорядилась с 18 марта временно приостановить работу учебных заведений в населенных пунктах Израиля, расположенных близи границы с эксклавом.
ХАМАС «отверг все предложения, полученные» от специального представителя США на Ближнем Востоке Стива Виткоффа и других посредников, объяснил офис израильского премьера.
Несколько человек погибли при авиаударах, передают корреспонденты Reuters И Al-Jazeera.
Около двух месяцев назад, 19 января, вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. Сделка была многоэтапной: первая фаза предполагала разблокировку Израилем больших объемов гумпомощи для Газы, отвод израильских войск из густонаселенных районов, а также обмен заложников на заключенных. Срок первого этапа истек в марте, после чего Израиль потребовал продлить его действие, а не переходить ко второй части соглашения.
ХАМАС отказывался и требовал соблюдать первоначальные условия соглашения. Группировка предупреждала, что сперва Израиль должен полностью вывести войска из сектора Газа, и только потом обмены возобновятся. Тем не менее, режим прекращения огня был продлен почти на три недели, пока стороны работали над выработкой новых условий.
The Wall Street Journal в начале марта выяснила, что если заставить ХАМАС подчиниться не получится, Израиль может нанести серию авиаударов и также провести несколько тактических рейдов против ХАМАС, а ЦАХАЛ вновь объявит принудительную эвакуацию сотен тысяч палестинцев из северной части сектора Газа на юг.
Трамп назвал дату разговора с Путиным
США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине
Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура
«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео
Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине
МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины
Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием
Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством
Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов