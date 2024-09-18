Стало известно как Израиль заминировал пейджеры «Хезболлы»
Израильская разведка «Моссад» получила доступ к пейджерам, которые предназначались ливанской «Хезболле», и поместила в них взрывчатое вещество PETN (пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.
По данным источников Sky News Arabia, израильская разведка перехватила устройства до того, как их доставили «Хезболле», и начинила взрывчаткой. Оснастив батареи пейджеров ею, "Моссад" увеличил их температуру, что привело к взрыву, пишет телеканал. Представитель "Хезболлы" предполагал, что нагрев устройств вызвало вредоносное программное обеспечение.
О том, что пейджеры оснастили взрывчаткой до того, как они попали в Ливан, пишет и Associated Press. По информации Al Jazeera, каждый пейджер был оснащен не более чем 20 граммами взрывчатки, устройства завезли в Ливан пять месяцев назад.
Пейджеры массово взорвались по всему Ливану 17 сентября. В результате, по данным ливанского Минздрава, пострадали 4 тыс. человек, еще 11 погибли.
Среди пострадавших — посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, его госпитализировали с «несерьезным ранением». Кроме того, были ранены еще двое сотрудников иранского посольства, сообщало агентство Mehr. По информации Al Hadath, при взрыве пейджера пострадали члены «Хезболлы», находившиеся в Дамаске. Источники телеканала утверждали, что погиб сын депутата ливанского парламента от «Хезболлы» Али Аммара.
«Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Израильские власти официально не комментировали произошедшее. Axios со ссылкой на источник писало, что операция была одобрена на недавнем совещании израильского руководства.
Опрошенные РБК эксперты рассказали, что пейджеры могли взорваться как из-за кибератаки, которая заставляет их нагреваться, так и из-за заложенной в устройства заранее взрывчатки. Последней версии придерживается экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден.
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