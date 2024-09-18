 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

Стало известно как Израиль заминировал пейджеры «Хезболлы»

Sky News Arabia: «Моссад» заминировал пейджеры «Хезболлы» и нагрел взрывчатку
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
По данным канала, «Моссад» перехватил пейджеры, предназначенные для «Хезболлы» и поместил в них взрывчатку PETN. Впоследствии спецслужбы дистанционно нагрели батареи устройств, что привело к взрыву

Израильская разведка «Моссад» получила доступ к пейджерам, которые предназначались ливанской «Хезболле», и поместила в них взрывчатое вещество PETN (пентаэритриттетранитрат), которое сдетонировало при нагревании аккумуляторов, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По данным источников Sky News Arabia, израильская разведка перехватила устройства до того, как их доставили «Хезболле», и начинила взрывчаткой. Оснастив батареи пейджеров ею, "Моссад" увеличил их температуру, что привело к взрыву, пишет телеканал. Представитель "Хезболлы" предполагал, что нагрев устройств вызвало вредоносное программное обеспечение.

О том, что пейджеры оснастили взрывчаткой до того, как они попали в Ливан, пишет и Associated Press. По информации Al Jazeera, каждый пейджер был оснащен не более чем 20 граммами взрывчатки, устройства завезли в Ливан пять месяцев назад.

Al Jazeera узнал объем взрывчатки во взорвавшихся в Ливане пейджерах
Политика

Пейджеры массово взорвались по всему Ливану 17 сентября. В результате, по данным ливанского Минздрава, пострадали 4 тыс. человек, еще 11 погибли.

Стало известно как Израиль заминировал пейджеры «Хезболлы»
Video

Среди пострадавших — посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани, его госпитализировали с «несерьезным ранением». Кроме того, были ранены еще двое сотрудников иранского посольства, сообщало агентство Mehr. По информации Al Hadath, при взрыве пейджера пострадали члены «Хезболлы», находившиеся в Дамаске. Источники телеканала утверждали, что погиб сын депутата ливанского парламента от «Хезболлы» Али Аммара.

«Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали». Израильские власти официально не комментировали произошедшее. Axios со ссылкой на источник писало, что операция была одобрена на недавнем совещании израильского руководства.

Опрошенные РБК эксперты рассказали, что пейджеры могли взорваться как из-за кибератаки, которая заставляет их нагреваться, так и из-за заложенной в устройства заранее взрывчатки. Последней версии придерживается экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден.

Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео

В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты

В августе авиаперелеты подорожали почти на 30%

Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции

Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.

Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль Хезболла пейджер взрывчатка Ливан
Материалы по теме
Axios узнал, когда Израиль согласовал массовый подрыв пейджеров в Ливане
Политика
Al Jazeera узнал объем взрывчатки во взорвавшихся в Ливане пейджерах
Политика
Число пострадавших при взрыве пейджеров в Ливане выросло до 4000
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 101,51 (+0,23) Инвестиции, 17 сен, 17:39 Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 91,43 (+0,29) Инвестиции, 17 сен, 17:39
США решили продвигать мирный план Зеленского на Генассамблее ООНПолитика, 02:30
Над тремя российскими регионами сбили украинские беспилотникиПолитика, 02:07
Стало известно как Израиль заминировал пейджеры «Хезболлы»Политика, 01:50
Пентагон оценил увеличение численности Вооруженных сил РоссииПолитика, 01:38
Миссию МВФ по обзорам экономики России отложили из-за «неготовности»Экономика, 01:15
Киев выразит Польше протест из-за задержания УсикаОбщество, 01:01
Возвращающий зрение чип компании Маска признали «прорывным устройством»Технологии и медиа, 00:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Ярославле загорелось здание с покрышками и горючимОбщество, 00:48
Задержанного в Польше боксера Усика отпустилиСпорт, 00:34
«Бавария» забила рекордные 9 голов в матче Лиги чемпионовСпорт, 00:17
Al Jazeera узнал объем взрывчатки во взорвавшихся в Ливане пейджерахПолитика, 00:12
Axios узнал, когда Израиль согласовал массовый подрыв пейджеров в ЛиванеПолитика, 00:11
Пострадавших при нападении на школу в Челябинске детей доставили в МосквуОбщество, 00:09
Над Брянской областью сбили 10 беспилотниковПолитика, 00:06