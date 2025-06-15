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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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WSJ раскрыла, как «Моссад» подготовил атаку на Иран изнутри

WSJ: «Моссад» несколько месяцев завозил в Иран запчасти для дронов для атаки
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Моссад на протяжении месяцев готовил операцию на территории Ирана. Агенты разведки Израиля тайно доставили в страну дроны и взрывчатые материалы, пишет WSJ. Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана в ночь на 13 июня
Фото: Sepahnews / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Sepahnews / Keystone Press Agency / Global Look Press

Израильская разведывательная служба «Моссад» при подготовке атаки на Иран в течение нескольких месяцев тайно привозила в страну запчасти для дронов и боеприпасы в чемоданах, грузовиках и контейнерах, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ходом израильской операции.

Целью атаки беспилотников стали военные командиры, ученые-атомщики и лидеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), некоторые из них были убиты прямо «в своих постелях, в своих домах», написала The Washington Post, источники которой также рассказали об операции. Дроны пробили дыры в стенах многоквартирных домов и других зданий, где находились жертвы.

К этой операции израильская разведка начала готовиться несколько лет назад. «Моссад» узнал, где хранятся иранские ракеты, готовые к запуску, но ему нужно было получить возможность атаковать их. Израильская разведка привезла запчасти квадрокоптеров, используя коммерческие каналы. Агенты собирали их на местах. Для этой операции Израиль обучал руководителей диверсионных групп за рубежом, а те потом обучали уже их членов.

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Фото:Sepahnews / Keystone Press Agency / Global Look Press

Источник WSJ заявил, что в ночь атаки небольшие вооруженные израильские группы разместились рядом с иранскими позициями ПВО и пусковыми установками ракет. Они поражали иранские ракеты еще до запуска. По словам собеседника газеты, на земле еще до запуска были уничтожены десятки ракет. Операция получила название «Восходящий лев».

Целью «первой волны» атаки было убийство «лиц, принимающих решение» в руководстве КСИР и власти, пояснил высокопоставленный сотрудник израильских служб безопасности.

Израильские военные в ночь на 13 июня начали наносить удары по ядерным и военным объектам Ирана. ВВС Израиля нанесли удары более чем по 100 целям на иранской территории. Были задействованы свыше 200 боевых самолетов.

15 июня иранское агентство Tasnim сообщило об аресте двух членов «Моссада». Кроме того, было обнаружено несколько транспортных средств, перевозивших микросамолеты и тактические беспилотники.

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Теги
Дарья Лебедева, Юлия Волкова Юлия Волкова
Моссад Израиль Иран WSJ
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