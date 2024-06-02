Обещавший уничтожить Израиль экс-лидер Ирана решил вновь пойти на выборы

Экс-президент Ахмадинежад возглавлял республику в 2005-2013 годах, до выборов в 2017-м и 2021-м его не допустили. Во время президентства он называл теракты 11 сентября фальсификацией, отрицал холокост и обещал уничтожить Израиль

Махмуд Ахмадинежад (Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters )

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрирован кандидатом на внеочередных выборах главы государства, назначенных после гибели Эбрахима Раиси на 28 июня, сообщает Mehr.

Ахмадинежад занимал пост шестого президента Ирана с 2005 по 2013 год. На этом посту его сменил Хасан Роухани. Ахмадинежад пытался участвовать в выборах в 2017 и 2021 годах, но не был допущен до них. Раиси тоже принимал участие в этих выборах: в 2017-м он уступил Роухани, в 2021-м смог победить и должен был возглавлять страну четыре года с возможностью переизбрания.

Бывший иранский лидер известен своей жесткой риторикой. Например, он не раз высказывался о терактах 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, называя их фальсификацией с целью оправдания США «войны против терроризма» и вторжения в Афганистан.

Кроме того, он говорил о необходимости стереть Израиль с карты мира, отрицал факт существования холокоста как явления, характеризовал «сионистский режим» как «рассадник коррупции».

Также Ахмадинежад в 2006 году провозгласил, что «Иран присоединился к клубу ядерных держав». При этом он называл ядерное оружие «бесчеловечным» и говорил, что Тегерану не нужна ядерная бомба.

Помимо Ахмадинежада, кандидатами на выборы зарегистрированы еще около 20 человек. Среди них есть одна женщина — бывший депутат иранского парламента Зохре Элахиян. Также в число возможных претендентов на пост входят министр культуры Мохаммад Мехди Эсмаили, бывший вице-президент Масуд Зарибафан, бывший член парламента Махмуд Садеги, бывший командир Корпуса стражей исламской революции Вахид Аганян, бывший глава Центрального банка Абдолнасер Хеммати и др.

Кандидатов, которые будут допущены к выборам, определит Совет стражей конституции Ирана. Во время прошлой кампании этот орган постановил, что исламские законы республики не позволяют женщине стать президентом.