Обещавший уничтожить Израиль экс-лидер Ирана решил вновь пойти на выборы
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрирован кандидатом на внеочередных выборах главы государства, назначенных после гибели Эбрахима Раиси на 28 июня, сообщает Mehr.
Ахмадинежад занимал пост шестого президента Ирана с 2005 по 2013 год. На этом посту его сменил Хасан Роухани. Ахмадинежад пытался участвовать в выборах в 2017 и 2021 годах, но не был допущен до них. Раиси тоже принимал участие в этих выборах: в 2017-м он уступил Роухани, в 2021-м смог победить и должен был возглавлять страну четыре года с возможностью переизбрания.
Бывший иранский лидер известен своей жесткой риторикой. Например, он не раз высказывался о терактах 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, называя их фальсификацией с целью оправдания США «войны против терроризма» и вторжения в Афганистан.
Кроме того, он говорил о необходимости стереть Израиль с карты мира, отрицал факт существования холокоста как явления, характеризовал «сионистский режим» как «рассадник коррупции».
Также Ахмадинежад в 2006 году провозгласил, что «Иран присоединился к клубу ядерных держав». При этом он называл ядерное оружие «бесчеловечным» и говорил, что Тегерану не нужна ядерная бомба.
Помимо Ахмадинежада, кандидатами на выборы зарегистрированы еще около 20 человек. Среди них есть одна женщина — бывший депутат иранского парламента Зохре Элахиян. Также в число возможных претендентов на пост входят министр культуры Мохаммад Мехди Эсмаили, бывший вице-президент Масуд Зарибафан, бывший член парламента Махмуд Садеги, бывший командир Корпуса стражей исламской революции Вахид Аганян, бывший глава Центрального банка Абдолнасер Хеммати и др.
Кандидатов, которые будут допущены к выборам, определит Совет стражей конституции Ирана. Во время прошлой кампании этот орган постановил, что исламские законы республики не позволяют женщине стать президентом.
Эбрахим Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета на севере Ирана. Вместе с ним жертвами катастрофы стали восемь человек, среди которых глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем. То, что крушение произошло в результате диверсии, власти Ирана исключали.
Раиси похоронили 23 мая. Ему было 63 года.
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