Как Израиль ликвидировал руководство «Хезболлы». Инфографика

27 сентября израильская армия нанесла удар по центральному штабу «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута. На следующее утра ЦАХАЛ объявила, что ей удалось ликвидировать генсека группировки — Хасана Насраллу.

Несмотря на то, что Израиль и ливанская шиитская группировка «Хезболла» регулярно обменивались ударами с начала войны в секторе Газа в октябре 2023 года, в последние недели обстановка на ливано-израильской границе значительно обострилась. 17–18 сентября в разных частях Ливана взорвались сотни пейджеров и других электронных устройств, принадлежащих членам «Хезболлы». Больше 40 человек погибли, около 4 тыс. получили ранения.

Вслед за этим ЦАХАЛ начала наносить точечные удары по военным объектам и инфраструктуре «Хезболлы». 20 сентября ВВС Израиля ударили по зданию в южном пригороде Бейрута Дахия, где проходило совещание элитного подразделения группировки «Радван», которое специализируется на операциях внутри Израиля и захвате приграничных территорий и общин. Все его руководство, включая командующего Ибрагима Акиля, командира учебного подразделения Ахмеда Махмуда Вахби (он же Абу Хасан Самир) и еще 14 военачальников, погибло.

С 22 сентября интенсивность израильских авиаударов значительного возросла. Лишь за 23 сентября в результате израильских авианалетов погибли около 500 человек, это самый высокий показатель со времен гражданской войны в Ливане 1975–1990 годов. Всего за минувшую неделю погибли более 700 человек, заявили в Министерстве здравоохранения Ливана.

23 сентября ЦАХАЛ нанесла еще один удар по Дахии, чтобы ликвидировать «номер три» в «Хезболле» Али Караки, но тот выжил. 24 сентября израильские военные убили командира ракетных войск «Хезболлы» Ибрагима Мухаммада Кубейси, а 26-го — Мухаммада Хусейна Сарура, отвечавшего за удары беспилотниками и ракетами по территории Израиля.

27 сентября израильская армия нанесла удар по центральному штабу «Хезболлы», расположенного под землей среди жилых построек в Дахие. Целью операции был генсек группировки генеральный секретарь Хасан Насралла, руководивший группировкой на протяжении 32 лет. На утро следующего дня ЦАХАЛ выступила с официальным объявлением: израильским ВВС удалось ликвидировать Насраллу, а также командира южного командования «Хезболлы» Али Караки, отвечавшего за обстрелы Израиля из приграничных районов, а также других военачальников.

Video