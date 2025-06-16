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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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В Иране задержали двух агентов израильского «Моссада» с 200 кг взрывчатки

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Противостояние Израиля и Ирана
Агенты «Моссада» собирали в Иране дроны со взрывчаткой, которые использовались для атак 13 июня. Двоих агентов с оборудованием для БПЛА и взрывчатыми веществами Тегеран смог задержать
Взрыв в Тегеране после атак Израиля
Взрыв в Тегеране после атак Израиля (Фото: Hamid Amlashi / WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

Иран задержал двух агентов израильской разведки «Моссад», у них нашли взрывчатку и оборудование для дронов, передает Tasnim со ссылкой на полицию.

«В ходе двух отдельных операций, проведенных специальным командованием полиции округа Рей [в пригороде Тегерана,] в районе Фашафуй, были выявлены и задержаны два внутренних агента «Моссада», — рассказали в полиции.

У них нашли оборудование для 23 дронов, пусковые установки, контроллеры и грузовой автомобиль Nissan, а также более 200 кг взрывчатых веществ.

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«Моссад» сыграл важную роль в проведении Израилем операции против Ирана, которая началась с ударов по военным и ядерным объектам в ночь на 13 июня. Часть атак были совершены агентами с территории исламской республики.

Ynet сообщал со ссылкой на источники, что «Моссад» задолго до начала операции тайно создал в Иране базу для беспилотников. Объект развернули «в самом сердце Ирана». В ночь на 13 июня израильские военные активировали эти дроны для атаки на пусковые установки ракет класса «земля — земля», расположенные на объекте недалеко от Тегерана.

The Wall Street Journal также писала о длительной подготовке «Моссада» к атакам в Иране. По данным источников газеты, разведка в течение нескольких месяцев тайно привозила в республику запчасти для дронов и боеприпасы в чемоданах, грузовиках и контейнерах, а агенты собирали дроны в самом Иране.

Целью ударов беспилотников стали также военные командиры, ученые-атомщики и лидеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР), писала The Washington Post, источники которой также рассказали об операции. Дроны пробили дыры в стенах многоквартирных домов и других зданий, где находились жертвы.

Предыдущей крупной операцией «Моссада» стал подрыв пейджеров сторонников ливанской «Хезболлы» в прошлом году.

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