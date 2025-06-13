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Операция Израиля против Ирана ,  
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Fox News узнал, как Израиль обманом собрал иранских командиров для удара

Fox News: Израиль обманом собрал командующих ВВС Ирана перед ударами
Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Иранские командующие были целенаправленно собраны в одном месте израильской разведкой, перед этим Тель-Авив собирал о военнослужащих информацию, сообщает Fox. В Иране погибли начальник Генштаба ВС, командующий КСИР и другие
Фото: Majid Saeedi / Getty Images
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Израиль смог обманом собрать командующих ВВС Ирана на совещание, перед тем как нанести удары, рассказал Fox News неназванный представитель израильских спецслужб.

«Мы совершили специальные действия, которые помогли узнать о них больше, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение. Мы знали, что это заставит их собраться, но что еще важнее — мы знали, как удержать их там», — рассказал собеседник телеканала.

Источник добавил, что удары оказались успешнее, чем ожидал Тель-Авив, были превентивно поражены баллистические ракеты, которые могли атаковать Израиль, и системы ПВО.

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Фото:idfofficial / Telegram

The New York Times (NYT) ранее писала со ссылкой на источники, что Израиль готовил свою военную операцию годами, собирая разведданные о ядерных объектах Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиках.

Fox News узнал, как Израиль обманом собрал иранских командиров для удара
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Атаки 13 июня Израиль связал с тем, что Иран оказался близок к получению ядерного оружия. Помимо ядерных объектов, были атакованы военные цели. Первые удары израильская армия нанесла ночью, в течение дня 13 июня поражение целей в Иране продолжилось.

По данным агентств Fars и Nournews, в результате израильских ударов погибли 78 человек, 329 пострадали. В числе жертв атаки названы командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командир подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид, а также, по данным СМИ, ученые Ферейдун Аббаси Давани и Азад Мохаммад Мехди Техранчи.

Иран предпринял ответные действия и запустил в направлении Израиля беспилотники. Израильская армия сообщила об отражении атаки.

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