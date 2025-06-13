Fox News узнал, как Израиль обманом собрал иранских командиров для удара
Израиль смог обманом собрать командующих ВВС Ирана на совещание, перед тем как нанести удары, рассказал Fox News неназванный представитель израильских спецслужб.
«Мы совершили специальные действия, которые помогли узнать о них больше, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение. Мы знали, что это заставит их собраться, но что еще важнее — мы знали, как удержать их там», — рассказал собеседник телеканала.
Источник добавил, что удары оказались успешнее, чем ожидал Тель-Авив, были превентивно поражены баллистические ракеты, которые могли атаковать Израиль, и системы ПВО.
The New York Times (NYT) ранее писала со ссылкой на источники, что Израиль готовил свою военную операцию годами, собирая разведданные о ядерных объектах Ирана, высокопоставленных военных и ученых-ядерщиках.
Атаки 13 июня Израиль связал с тем, что Иран оказался близок к получению ядерного оружия. Помимо ядерных объектов, были атакованы военные цели. Первые удары израильская армия нанесла ночью, в течение дня 13 июня поражение целей в Иране продолжилось.
По данным агентств Fars и Nournews, в результате израильских ударов погибли 78 человек, 329 пострадали. В числе жертв атаки названы командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командир подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид, а также, по данным СМИ, ученые Ферейдун Аббаси Давани и Азад Мохаммад Мехди Техранчи.
Иран предпринял ответные действия и запустил в направлении Израиля беспилотники. Израильская армия сообщила об отражении атаки.
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