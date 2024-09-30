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Операция Израиля в Ливане ,  
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В Иране рассказали, что борьбой с Израилем заведовал агент «Моссада»

Экс-лидер Ирана рассказал о борьбе с Израилем под руководством агента «Моссада»
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Иран создал подразделение по противодействию Израилю, глава которого оказался агентом «Моссада», заявил экс-президент Ирана. Иранский «крот» помог еврейскому государству ликвидировать лидера «Хезболлы», писала Le Parisien
Махмуд Ахмадинежад
Махмуд Ахмадинежад (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (руководил страной в 2005-2013 годах) заявил, что Тегераном было создано подразделение по противостоянию Израилю, глава которого оказался агентом израильской разведки «Моссад», пишет турецкое издание Haberler. Так он ответил на обвинения в адрес страны в шпионаже после убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

«Мы создали подразделение для противодействия Израилю, и человек, возглавлявший его, оказался агентом «Моссада», — сказал Ахмадинежад.

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Газете Le Parisien со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности писала, что о прибытии Насраллы в штаб-квартиру «Хезболлы» израильской стороне сообщил иранский «крот». По данным Financial Times, израильская разведка годами собирала терабайты информации, чтобы вычислить бойцов «Хезболлы», иерархию и местонахождение. Источниками сведений становились телефоны жен, пульты от телевизора и взломанные камеры наблюдения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Насралла был убит во время удара по Бейруту 27 сентября. Позже группировка подтвердила смерть своего руководителя. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати объявил трехдневный траур — с 30 сентября по 2 октября.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал лидера Хезболлы» «стержнем оси, главным двигателем оси зла Ирана» (Тегеран поддерживает ливанскую группировку). «Он и его люди были архитекторами плана по уничтожению Израиля. Он не только управлялся Ираном, но и сам часто управлял Ираном», — убежден Нетаньяху. По его словам, он лично отдал приказ убить Насраллу.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Ливан заставит Израиль пожалеть. Президент республики Масуд Пезешкиан призвал арабские страны не оставлять «Хезболлу» «в одиночестве» и «не стоять в стороне». В то же время Тегеран исключил отправку своих войска в Ливан для помощи «Хезболле» в возможном конфликте с Израилем.

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Теги
Елена Чернышова
Махмуд Ахмадинежад Моссад Израиль Иран
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