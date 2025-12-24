С-400: характеристики, боевое применение, сравнение с Patriot

Мобильный зенитный ракетный комплекс С-400 (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Что такое С-400 «Триумф»

С-400 «Триумф» — это российская мобильная зенитная ракетная система (ЗРС) большой и средней дальности. Относится к пятому поколению российских ЗРС. Разработка головного системного конструкторского бюро концерна «Алмаз-Антей». Индекс ГРАУ — 40Р6, в кодификации НАТО — SA-21 Growler («Ворчун»). ЗРС предназначена для перехвата воздушных целей и уничтожения средств воздушно-космического нападения. Этот комплекс способен поражать аэродинамические цели на расстоянии до 380 км, сбивать на дальности до 60 км и баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с. Радиолокационные средства ЗРС могут обнаружить воздушные объекты, удаленные до 600 км. Зенитные управляемые ракеты могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 км, а баллистические — до 25 км. Может использоваться для ударов по наземным целям.

Состоит на вооружении российских ПВО с 2007 года. Основной оператор — Россия. Также находится на вооружении Белоруссии, Индии, Китая и Турции. На ее базе разработана ЗРС следующего поколения С-500 «Прометей» («Триумфатор-М»).

Разработка С-400 «Триумф»

Комплекс разрабатывался с 1993 года в НПО «Алмаз» на основе ЗРС предыдущего поколения С-300 «Фаворит», которая создавалась в 1969 году и поступила на вооружение в армейском (С-300П) и флотском (С-300Ф) вариантах в начале 1980-х. В 1999–2003 годах С-400 испытывался на полигоне Капустин Яр. Был принят на вооружение в апреле 2007 года. В августе того же года первый дивизион заступил на боевое дежурство в городе Электросталь (Московская область). Позже в том же месяце система была впервые представлена на международном авиакосмическом салоне МАКС-2007 в Жуковском.

По планам госпрограммы вооружений до 2027 года должно быть подготовлено 56 дивизионов С-400. Первые боевые стрельбы успешно проведены в 2011 году на полигоне Капустин Яр. По данным ежегодника Military Balance, в 2025 году в России было развернуто 284 пусковые установки С-400.

Характеристики и ракеты С-400 «Триумф»

В базовой комплектации ЗРС С-400 — средства управления 30К6Е (включают пункт боевого управления 55К6Е на шасси «Урал-532301» и радиолокационный комплекс 91Н6Е), а также до восьми ЗРК 98Ж6Е. ЗРК включает:

многофункциональную РЛС 92Н6E;

до 12 пусковых установок (ПУ) 5П85ТЕ3/5П85СЕ3 (полуприцеп с тягачом БАЗ-64022 для ракет 48Н6Е, 48Н6Е2, 48Н6Е3), 51П6Е (на колесном шасси БАЗ или МЗКТ для ракет 40Н6Е и 9М96Е2);

зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 48Н6Е3, 48Н6Е2, 40Н6Е и 9М96Е2 в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК).

Среди дополнительных средств — всевысотный обнаружитель 96Л6Е и передвижная вышка для антенного моста 40В6М. ЗРС С-400 работают в связке с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения А-50/А-50У, которые могут распознавать воздушные цели в радиусе 300 км.

Каждая ПУ может нести до четырех ракет 48Н6Е3, 48Н6Е2, 40Н6Е или 16 ракет 9М96Е2. Боекомплект насчитывает до 384 перехватчиков типов 48Н6Е3 (48Н6Е2), 40Н6Е или до 1536 ракет 9М96Е2.

Бригадный комплект включает ЗРС С-400, дивизионный — ЗРК 98Ж6Е. Полковой комплект может состоять из 2–3 ЗРК 98Ж6Е.

Дальность поражения аэродинамических целей — 2,5–380 км



Дальность поражения баллистических целей — 5–60 км



Максимальная скорость поражаемой цели — 4800 м/с



Радиус обнаружения цели — 600 км



Количество одновременно сопровождаемых целей — до 300



Количество одновременно обстреливаемых целей — до 80



Время развертывания с марша в боевое состояние — 5 минут



Время подготовки к пуску — до 15 секунд

Вооружение комплекса включает ЗУР типов 48Н6, 9М96 и 40Н6. Из них:

48Н6 — это серия стандартных твердотопливных одноступенчатых ракет-перехватчиков дальностью от 5 до 150 км (в стандартном исполнении 48Н6E), до 200 км (в модификации 48Н6Е2) и до 250 км (у 48Н6Е3). Состоят на вооружении С-300П/С-300Ф и интегрированы на С-400. Разработаны МКБ «Факел». 48Н6Е2 и ее модификации являются базовыми ракетами комплекса. Наиболее современные ЗУР 48Н6Е3 способны поражать аэродинамические цели на высоте 0,01–27 км, а баллистические — на высоте 2–25 км. Скорость поражаемой цели — 4800 м/с (2800 м/с у ЗУР 48Н6Е2).

9М96 — семейство одноступенчатых противоракет разработки МКБ «Факел» для комплексов С-300 и С-400, в том числе средней (9М96Е) и увеличенной (9М96Е2) дальности; унифицированы для использования в ЗРК средней дальности «Витязь» и на ЗРК «Редут» и «Полимент-Редут»; по дальности 9М96Е поражают цели в пределах 1–40 км, 9М96Е2 — 1–120 км. По высоте соответствующие диапазоны составляют до 20 и до 30 км.

40Н6 — двухступенчатая твердотопливная управляемая ракета сверхбольшой дальности, предназначена для поражения пилотируемых и беспилотных средств, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и РЭБ, баллистических ракет со скоростью до 4800 м/с, гиперзвуковых крылатых ракет. Принята на вооружение в 2018 году. Разработана МКБ «Факел», серийно производится ММЗ «Авангард».

Характеристики 40Н6:

Дальность поражения аэродинамических целей — от 5 до 380 км



Высота поражения целей — 0,01–30 км



Максимальная дальность поражения баллистических ракет — 15 км



Средняя скорость — 1190 м/c



Стартовая масса — 1893 кг



Масса в контейнере — 2600 кг

Боевое применение

В ноябре 2015 года, после того как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24М, С-400 впервые была развернута в Сирии на авиабазе Хмеймим. Два комплекса непрерывно несли боевое дежурство в Хмеймиме и Тартусе.

После начала полномасштабного российско-украинского военного конфликта в 2022-м системы С-400 применяются как в зоне боевых действий, так и для защиты приграничных районов на западе России.

В Индии системы С-400 (под наименованием «Сударшана-чакра») должны были образовать второй уровень эшелонированной противоракетной обороны (где первый уровень составили индийские тактические комплексы AAD и PAD, третий — израильские корабельные ЗРК «Барак-8», четвертый — индийские Akash, а пятый — NASAMS-II). Они рассматривались как ключевой компонент сформулированной в 2004-м доктрины «Холодный старт» (Cold Start), предусматривающей проактивные наступательные операции против Пакистана под прикрытием ПВО.

В мае 2025-го Индия впервые применила комплексы в ходе конфликта с Пакистаном. По заявлению командующего индийскими ВВС маршала авиации Амара Прита, системе С-400 удалось достичь «переломного момента» в конфликте, поскольку она держала на расстоянии пакистанскую авиацию и сумела сбить пять истребителей, в том числе поразить один самолет с расстояния 300 км.

Аналоги С-400

В качестве аналогов С-400 часто называются американские MIM-104 Patriot, китайские HQ-9 (экспортное название — FD-2000). В Индии в рамках проекта «Куша» ведется разработка собственной межвидовой зенитно-ракетной системы большой дальности (LR-SAM), которая будет сопоставима с российскими С-400. В качестве альтернативы С-400 разработку собственной системы противоракетной обороны дальнего радиуса действия ведет с 2018 года и Турция. Система получила название Siper, в ее разработке участвовали оборонные компании Roketsan и Aselsan. В Управлении оборонной промышленности Турции не исключили, что Siper может превзойти по характеристикам российские С-400. Две батареи комплекса Siper Block-1 уже поступили на вооружение.

В 2024 году глава «Рособоронэкспорта» назвал С-400 «лучшей в мире», подчеркнув ее превосходство по сравнению с зарубежными аналогами по ряду характеристик. Западные эксперты, как правило, более сдержанны в оценках: признавая ее эффективность, они не считают ее неуязвимой. В частности, в 2019 году в Stratfor отмечали, что С-400 не предназначены для работы в качестве автономных систем и являются наиболее эффективными в составе гораздо более широкой интегрированной системы противовоздушной обороны.

Сравнение С-400 и Patriot

С-400 считается близким аналогом американской ЗРК Patriot, однако они разрабатывались для разных задач. Если разработчики С-400 ставили в приоритет перехват самолетов стратегической авиации, а также тактических и стратегических баллистических ракет, то создатели Patriot сосредоточились на перехвате баллистических целей. В связи с этим ракеты-перехватчики Patriot примерно вдвое легче российских, за счет чего почти вдвое уступают им в дальности, скорости полета и скорости перехватываемых целей (2200 м/с против 4800 м/с). С-400 может перехватывать цели на более низких высотах (10 м против 60 м).

Пусковые установки С-400 используют вертикальный старт, за счет чего обеспечивается поражение цели в радиусе 360 градусов без разворота машины, в то время как Patriot за счет наклонной направляющей имеет более ограниченный сектор стрельбы. Кроме того, С-400 выигрывает в скорости развертывания примерно в 4–5 раз. Отмечаются также преимущества центрального компонента системы — радара 92Н6Е, который обеспечивает круговой обзор и устойчив к помехам, в то время как сопоставимый по помехоустойчивости AN/MPQ-53/65 имеет ограниченный сектор обзора по азимуту.

В то же время комплексы Patriot имеют значительно больший накопленный опыт эксплуатации в боевых условиях. Кроме того, эти ЗРК, начиная с модификации PAC-3, используют технологию прямого поражения цели (англ. hit to kill). При этом у российских ЗРС аналогичная технология будет реализована только в ракетах серии 77Н6, разработанных для новейшей системы С-500 для поражения баллистических целей.

Экспортные контракты и статус С-400 в Турции

Китай. Первым зарубежным заказчиком систем С-400 стал Китай. О поставке не менее шести дивизионов «Триумфов» Москва и Пекин договорились в ноябре 2014 года. В конце 2017 года началась реализация контракта, который источники «Ведомостей» оценивали в сумму около $3 млрд. В январе 2018 года направлявшиеся в Китай ракеты были уничтожены после того, как перевозившее их судно попало в шторм. Второй полковой комплект был поставлен в январе 2020-го. Испытания систем были успешно завершены в январе 2019-го. В настоящее время на вооружении НОАК состоят 32 пусковые установки С-400.

Индия. В октябре 2016 года на полях саммита БРИКС в штате Гоа Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди заключили соглашение о поставках С-400. В мае 2018-го страны согласовали поставку пяти дивизионов ЗРК С-400 на сумму $5,43 млрд. Москва начала поставки в 2021 году, три ЗРК разместили вдоль границы с Китаем и Пакистаном. В 2024 году агентство ANI сообщило о просьбе Нью-Дели к Москве ускорить передачу четвертого и пятого дивизионов систем. Ожидается, что оставшиеся дивизионы должны быть поставлены в течение 2026–2027 годов. В октябре 2025-го Hindustan Times сообщила о планах Индии закупить еще пять дивизионных комплектов С-400.

В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд. Тогда в США потребовали от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских ЗРК Patriot, но та не согласилась. В ответ в апреле 2021-го США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35. Летом 2024-го издание Cumhuriyet писало, что Анкара хочет приобрести у Вашингтона истребители и пообещала, что не будет использовать закупленные у России комплексы в обмен на продажу F-35. При этом, по данным Cumhuriyet, купленные у России комплексы хранились на складах. Анкара предлагала создание совместного с США технического военного механизма для контроля за С-400.

В декабре 2025-го Bloomberg сообщил, что Турция хочет вернуть ЗРК, купленные у России, ради получения американских F-35. Президент Реджеп Тайип Эрдоган поднял этот вопрос на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Туркмении.

Белоруссия. В 2021 году два дивизионных комплекта были приобретены Белоруссией (поставлены в 2022–2023 годах, состоят на вооружении 15-й зенитной ракетной бригады).

Интерес к приобретению системы проявляли также в Алжире, Катаре и Саудовской Аравии.