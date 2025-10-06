 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Hindustan Times узнала о планах Индии закупить еще пять российских С-400

Hindustan Times: Индия обсудит с Россией поставку еще пяти комплексов С-400
Индия планирует закупить у России еще пять комплексов С-400 в дополнение к контрактам о поставках, заключенным в 2018 году, пишет Hindustan Times. Соглашение, как ожидается, одобрят перед визитом Путина в Индию в декабре
ЗРК С-400
ЗРК С-400 (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Представители Минобороны Индии на этой неделе проведут переговоры с российской стороной о приобретении дополнительной партии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники.

По информации издания, речь идет как минимум о пяти установках, которые позволят устранить пробелы в противовоздушной обороне Индии. Источники Hindustan Times отмечают, что стороны уже договорились о закупочной цене, но детали поставок еще уточняются. Не исключено, что по условиям соглашения напрямую Индия закупит только три из пяти систем, а остальные будут собраны на предприятиях частных индийских компаний по праву передачи технологий.

С-400 «Триумф» — российский ЗРК большой и средней дальности. Предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения и способен поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км. Может сбивать объекты на дальности до 60 км и баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.

Индия в 2018 году подписала соглашение о покупке пяти дивизионов ЗРК С-400 на сумму $5,43 млрд. Москва начала поставки в 2021 году, три ЗРК разместили вдоль границы с Китаем и Пакистаном.

Собеседники газеты уточнили, что сделка будет заключена на межправительственном уровне, а условия технического обслуживания и ремонта согласованы в сотрудничестве с индийским частным сектором. Согласование документа ожидается до визита президента России Владимира Путина в Индию, запланированного на 5 декабря, пишет Hindustan Times.

Индия раскрыла, как в мае сбивала самолеты Пакистана из российской С-400
Политика
С-400

Кроме того, индийское Минобороны, по данным газеты, рассматривает возможность закупки у России ракет класса «воздух — воздух» Р-37 с дальностью полета свыше 200 км для усиления вооружения истребителей Су-30МКИ.

РБК направил запрос в ФСВТС России.

В мае 2025 года Индия задействовала С-400 при защите во время четырехдневного военного конфликта Пакистана. Позже индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что С-400 сыграли важную роль в противостоянии с соседней страной.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
При участии
Анастасия Серова
Индия Россия С-400 поставки оружия вооружения
