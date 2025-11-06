 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Bloomberg сообщил о готовности Турции пойти на уступки США по С-400

Bloomberg: Турция готова пойти на уступки США по С-400, но не отказаться от них
Анкара готова пойти на компромисс по поводу российских ЗРК, но не намерена полностью отказаться от них, как того требует Вашингтон
Военная база в Турции
Военная база в Турции (Фото: EPA / ТАСС)

Турция дала понять США, что готова пойти на компромисс по поводу российских ЗРК С-400, но не намерена полностью отказаться от них, как того требует Вашингтон, сообщает Bloomberg.

По словам источников, Анкара готова пойти на создание совместного технического военного механизма для контроля за С-400.

В июне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом наличие у Анкары российских ЗРК С-400, отметив, что «этот вопрос закрыт». «Мы обсуждали F-35. Мы заплатили за F-35 $1,3 млрд. Мы видели, что у Трампа хорошие намерения относительно покупки нами F-35», — сказал тогда Эрдоган.

Bloomberg узнал о плане Турции купить подержанные истребители Eurofighter
Политика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 на $2,5 млрд. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35.

Летом прошлого года газета Cumhuriyet писала, что Анкара хочет приобрести у Вашингтона истребители и пообещала, что не будет использовать закупленные у России комплексы в обмен на продажу F-35. С-400, купленные у России на сумму $2,5 млрд, до сих пор хранятся на складах, отмечало издание.

Позднее Эрдоган заявлял, что Турция сама примет решение о покупке второго полка С-400. В ноябре того же года министр обороны Яшар Гюлер сообщал, что у Соединенных Штатов больше нет возражений по поводу использования Турцией С-400.

В сентябре этого года издание Т24 со ссылкой на источники в турецком Минобороны сообщало, что Россия не «возвращает» проданные Турции С-400, они по-прежнему находятся в распоряжении турецкой армии. В прошлом году Forbes и Т24 писали, что турецкая сторона может продать ЗРК Индии или Пакистану. Анкара не сможет продать закупленные у России С-400 без согласования с Москвой, заявил тогда глава российского МИДа Сергей Лавров.

Как сообщает Bloomberg, Турция хочет купить 40 истребителей F-35. Во время встречи с Эрдоганом в Белом доме Трамп дал понять, что готов разрешить Анкаре закупить самолеты, но сделка так и не была заключена.

Кроме того, Турция намерена провести очередной раунд переговоров с Lockheed Martin Corp. для разрешения ценового спора по поводу многомиллиардного заказа на F-16 Block 70. Турецкий лидер также обсуждал это с президентом США во время встречи в Вашингтоне в сентябре, рассказали источники агентства. Конгресс США одобрил приобретение Анкарой 40 истребителей F-16 Viper в феврале 2024 года, но та отказалась выполнить ряд требований Lockheed Martin. По словам собеседников, Турция также хочет получить доступ к исходному коду, чтобы иметь возможность интегрировать ракеты и радары собственной разработки.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Турция ЗРК С-400 США Lockheed Martin F-35
