Не поставленные в Китай ракеты С-400 оказались поводом для санкций США

Не поставленные в Китай ракеты С-400 оказались поводом для санкций США

Ракеты С-400, предназначенные для Китая, были повреждены из-за шторма и уничтожены, рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Ранее США обосновали этой поставкой введение санкций

Зенитный ракетный комплекс С-400 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в понедельник, 18 февраля, сообщил об уничтожении ракет для С-400, которые направлялись по морю в Китай в январе 2018 года. «К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм, и были вынуждены все эти ракеты уничтожить», — признал он на военной выставке IDEX в Абу-Даби.

По словам Чемезова, в России изготавливаются новые ракеты, которые будут отправлены в Китай.

Санкции за ракеты

Именно из-за январской поставки С-400 в Китай американский Госдеп в сентябре 2018 года ввел первые санкции против иностранных покупателей российской военной техники. Напрямую пострадал клиент — департамент развития оборудования китайской армии, косвенно — «Рособоронэкспорт», поскольку такие санкции сдерживают экспорт российского оружия.

Санкции были введены за поставку китайцам боевых самолетов Су-35 в конце 2017 года и «партии оборудования, связанного с ракетным комплексом С-400», в январе 2018 года, говорил на брифинге 20 сентября чиновник Госдепа. Тогда же он заявил, что Китай приобрел «ракеты С-400» и за это был наказан.