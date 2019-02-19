Не поставленные в Китай ракеты С-400 оказались поводом для санкций США

Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,22 -0,07 EUR Бирж. 74,89 -0,09 Brent 66,30 -0,36% USD Нал. 66,56 65,84 EUR Нал. 75,37 74,51 USD ЦБ 66,25 -0,46 EUR ЦБ 74,91 -0,34 EUR/USD 1,1312 0,0001 BTC/USD Бирж. 3 999,02 22,02 IMOEX 2 466,54 -0,24% RTSI 1 173,53 -0,30% DJIA 25 883,25 1,74% Nasdaq 7 472,41 0,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Магнит ₽5 100 (+31,02%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Магнит ₽5 100 (+31,02%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Китайский юань/Рубль ₽9,75 (-0,37%) прогноз FxPro к 11.03.20 Купить
ММК ₽55 (+27,82%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 66,25 (-0,46) Quote, 18 фев, 14:07
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 74,91 (-0,34) Quote, 18 фев, 14:07
В австрийской OMV заявил о конце «украинской монополии» на транзит газа Бизнес, 12:13 Госдума запретила военным пользоваться гаджетами на службе Общество, 12:11 «Ростех» создаст холдинг на базе производителя оружия для спецназа Политика, 12:07 Как не бояться психотерапии Спецпроект РБК PINK, 12:06 При посадке во Внуково у самолета Utair треснуло стекло Общество, 12:04 Миллиардер Тим Дрейпер рассказал о перспективах рынка криптовалют Крипто, 11:54 Россияне за пять лет стали реже заключать браки Общество, 11:50 Аппарат омбудсмена сообщил о нарушениях прав 43 россиян в тюрьмах Украины Общество, 11:40 «Размер компании не главное»: о чем рассказал Bloomberg глава Mars Pro, 11:39 АФК «Система» продаст контрольный пакет своего девелопера «Эталону» Бизнес, 11:38 В Монголии 247 человек отравились после посещения KFC Общество, 11:29 Visa и Mastercard поднимут тарифы для магазинов: что это значит для акций Quote, 11:29 «Много вопросов и сомнений»: как Москва победила в рейтинге пробок Авто, 11:28 Пицца на дом: как Domino’s Pizza утроила франчайзинговую сеть за два года Партнерский материал, 11:25
Новые санкции США ,  
0 
Не поставленные в Китай ракеты С-400 оказались поводом для санкций США
Ракеты С-400, предназначенные для Китая, были повреждены из-за шторма и уничтожены, рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Ранее США обосновали этой поставкой введение санкций
Зенитный ракетный комплекс С-400 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в понедельник, 18 февраля, сообщил об уничтожении ракет для С-400, которые направлялись по морю в Китай в январе 2018 года. «К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм, и были вынуждены все эти ракеты уничтожить», — признал он на военной выставке IDEX в Абу-Даби.

По словам Чемезова, в России изготавливаются новые ракеты, которые будут отправлены в Китай.

Санкции за ракеты

Именно из-за январской поставки С-400 в Китай американский Госдеп в сентябре 2018 года ввел первые санкции против иностранных покупателей российской военной техники. Напрямую пострадал клиент — департамент развития оборудования китайской армии, косвенно — «Рособоронэкспорт», поскольку такие санкции сдерживают экспорт российского оружия.

Санкции были введены за поставку китайцам боевых самолетов Су-35 в конце 2017 года и «партии оборудования, связанного с ракетным комплексом С-400», в январе 2018 года, говорил на брифинге 20 сентября чиновник Госдепа. Тогда же он заявил, что Китай приобрел «ракеты С-400» и за это был наказан.

Политика
«Триумф» попал в шторм: что случилось с ракетами С-400 для Китая

РБК направил запрос в Госдепартамент США с вопросами, знал ли Госдеп, что предназначавшиеся для Китая ракеты в январе 2018 года были повреждены и затем уничтожены, и за поставку какого конкретно оборудования были введены санкции. Сотрудник пресс-службы Госдепартамента сказал РБК, что ведомству нечего добавить к тому, что было сказано в сентябре прошлого года на брифинге, посвященном санкциям в связи с поставкой Су-35 и С-400.

Сведений, была ли отправка комплектующих для С-400 в январе 2018 года в Китай единственной, в публичном доступе нет.

«Изменение статус-кво»

В августе прошлого года, незадолго до введения первых санкций за сотрудничество иностранцев с российским оружейным сектором, Госдепартамент изложил свою «философию исполнения ст. 231 закона CAATSА» («О противодействии неприятелям Америки через санкции»), которая определяет санкции за «существенные транзакции» с российским оборонным сектором. В частности, Госдеп объяснил, что они будут действовать в случаях, когда «происходит крупная передача денежных средств от иностранцев российскому оборонному сектору или поставка нового оборудования, представляющая собой качественный апгрейд обороноспособности, как, например, С-400».

«Транзакция, в общем, не будет считаться существенной, если не произошло изменение статус-кво... — объяснял Госдеп. — Проблема возникает, когда начинает появляться новое российское оборудование или крупные денежные суммы начинают переходить из рук в руки». Соответственно, объявления об оружейной сделке было недостаточно для введения санкций.

Общество
Часть отправленного в КНР оборудования для С-400 повредили при перевозке

В июле 2018 года ТАСС сообщал, что Китай завершил приемку первого полкового комплекта С-400, но не уточнял, входили ли ракеты в номенклатуру поставки.

О том, что США стоят перед выбором, наказывать или нет за поставку С-400 в Китай, сообщало издание Washington Examiner в апреле прошлого года. В частности, велись внутренние дискуссии, распространяется ли закон о санкциях на контракты, заключенные до вступления в силу CAATSA. Контракт на поставку не менее шести дивизионов С-400 был подписан еще в 2014 году.

Шторм в Ла Манше

Среди оборудования, которое Россия транспортировала в Китай, были многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и зенитные управляемые ракеты, рассказывал РБК ранее источник в Минобороны и подтверждал источник в «Рособоронэкспорте»: «На судне была РЛС, несколько десятков зенитных управляемых ракет и запчасти: платы, ячейки, блоки». По словам одного из них, общая стоимость перевозимого груза составляла около 1,3 млрд руб.

Делегация переговорщиков от России ездила в Китай для обсуждения ситуации, рассказал один из источников РБК в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, в рамках реализации контракта с Китаем сразу после происшествия стали рассматривать возможность замены поврежденного оборудования. По словам другого собеседника РБК, для отправки заказчику нужно изготовить новую партию ракет.

Авторы: Иван Ткачёв, Инна Сидоркова, Петр Канаев
Теги: С-400, вооружения, американские санкции
Материалы по теме
«Триумф» попал в шторм: что случилось с ракетами С-400 для Китая
Политика
Чемезов сообщил об уничтожении поврежденных штормом ракет С-400 для Китая
Политика
Чемезов пообещал до конца года поставить С-400 Турции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter