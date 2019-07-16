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Citigroup $93 (+29,63%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
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Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400
Системы С-400 наиболее эффективны только при поддержке со стороны других средств ПВО. В автономном режиме выдержать решительный натиск им вряд ли удастся, считают аналитики американской компании Stratfor
Пусковые установки ЗРС С-400 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

В материале указывается, что российские С-400 являются одной из лучших стратегических систем на сегодняшний день. Ее сильными сторонами эксперты называют увеличенный радиус действия, гибкую способность поражать различные цели, включая самолеты, крылатые и баллистические ракеты, а также высокосложные датчики, которые способны бороться со стелс-технологиями (снижение заметности).

«В компетентных руках хорошо обученных экипажей современные ПВО большой дальности, такие как С-400, могут нанести существенный урон противнику <...> они могут защищать от множества различных типов угроз и атак. А их, хотя и ограниченные, возможности противодействия скрытности дают возможность сбивать одни из лучших боевых самолетов, которые в настоящее время эксплуатируются», — говорится в материале.

Однако, утверждают эксперты Stratfor, С-400 «хороши только в том контексте, в котором они существуют, то есть системы могут быть более или менее эффективными в зависимости от типа противника, с которым они сталкиваются». Эксперты отмечают, что у полного дивизиона С-400 «есть примерно восемь пусковых установок, обычно по четыре ракеты в каждой». «32 ракеты, безусловно, достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб ограниченной атаке. Но если С-400 действует изолированно или не поддерживается другими современными средствами ПВО, у нее, вероятно, недостаточно ракет, чтобы выдержать решительный натиск», — делают вывод эксперты.

Кроме того, географические факторы сильно влияют на потенциал системы, а гористая местность может блокировать работу датчиков системы. «Низколетящая цель, в отличие от высоколетящей, может использовать в своих интересах географические особенности, чтобы как можно дольше избегать перехвата со стороны С-400. Таким образом, уничтожить низколетящую крылатую ракету С-400, скорее всего, сможет только на расстоянии в десятки километров, а не в сотни», — утверждают эксперты.

В итоге, делают вывод специалисты Stratfor, С-400 не предназначены для работы в качестве автономных систем и являются наиболее эффективными в составе гораздо более широкой интегрированной системы противовоздушной обороны.

Свое исследование Stratfor публикует на фоне начавшихся поставок компонентов С-400 в Турцию. Поставки ведутся в рамках реализации контракта, который страны подписали еще в конце 2017 года. Всего Москва поставит Анкаре четыре дивизиона С-400, полностью развернуть их на территории Турции планируется к апрелю 2020 года.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: С-400, разведка США
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