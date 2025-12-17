 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Bloomberg узнал, что Эрдоган предложил Путину вернуть С-400

Bloomberg: Эрдоган предложил Путину вернуть С-400 на встрече в Туркменистане
Турция хочет вернуть ЗРК, купленные у России, ради получения американских F-35. Этот вопрос Эрдоган поднял на встрече с Путиным в Туркменистане. Кремль опроверг информацию о подобном запросе, отмечает Bloomberg
Зенитный ракетный комплекс&nbsp;С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400 (Фото: Минобороны России)

Турция стремится вернуть зенитные ракетные комплексы С-400, приобретенные у России, президент Реджеп Тайип Эрдоган поднял этот вопрос на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Туркменистане на прошлой неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Путин и Эрдоган встречались 12 декабря в Ашхабаде. Кремль опроверг информацию о том, что подобный запрос был сделан во время переговоров двух лидеров, отмечает Bloomberg.

Аналогичные обсуждения, по данным агентства, ранее состоялись между российскими и турецкими чиновниками.

По словам собеседников, отказ от С-400 может улучшить отношения Турции с США и проложить путь к отмене американских санкций в отношении турецкой оборонной промышленности и получению доступа к истребителям F-35. Один из высокопоставленных турецких дипломатов недавно заявил, что ожидает снятия санкций в следующем году. Анкара рассчитывает, что ее роль посредника между Россией и Украиной побудит Москву «более благосклонно отнестись» к просьбе Эрдогана, рассказали источники Bloomberg.

По их словам, Анкара также требует возмещения средств, потраченных на приобретение системы ПВО. Однако стоимость С-400 «ничтожна по сравнению с дипломатическим капиталом», который республика могла бы получить в отношениях с союзниками по НАТО (в частности, с президентом США Дональдом Трампом), если бы отказалась от ЗРК, отметили в то же время они.

ET узнала о срыве попытки Пакистана вывезти из России технологии С-400
Политика
ЗРК С-400

В 2017 году Турция приобрела у России четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 на $2,5 млрд. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35.

Летом прошлого года газета Cumhuriyet писала, что Анкара хочет приобрести у Вашингтона истребители и пообещала, что не будет использовать закупленные у России комплексы в обмен на продажу F-35. С-400, купленные у России на сумму $2,5 млрд, до сих пор хранятся на складах, отмечало издание.

Позднее Эрдоган заявлял, что Турция сама примет решение о покупке второго полка С-400. В ноябре того же года министр обороны Яшар Гюлер сообщал, что у Соединенных Штатов больше нет возражений по поводу использования Турцией С-400.

Как сообщал в ноябре Bloomberg, Анкара дала понять Вашингтону, что готова пойти на компромисс по поводу С-400, но не намерена полностью отказываться от них. Летом турецкий лидер говорил, что не обсуждал с Трампом наличие у Анкары С-400, отметив, что «этот вопрос закрыт». «Мы обсуждали F-35. Мы заплатили за F-35 $1,3 млрд. Мы видели, что у Трампа хорошие намерения относительно покупки нами F-35», — говорил тогда он.

В начале декабря американский посол в Турции Том Баррак утверждал, что Анкара собирается отказаться от российских систем в обмен на F-35. Он ожидает, что «эти вопросы будут решены в ближайшие четыре-шесть месяцев». Позднее дипломат сообщил, что США и Турция уже ведут переговоры о возвращении последней в программу поставок F-35, назвав их «самыми плодотворными» за последнее десятилетие.

Турция также не исключала продажу ЗРК, однако Анкара не сможет продать закупленные у России С-400 без согласования с Москвой, говорил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Елена Чернышова
С-400 Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин
