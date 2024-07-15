ANI узнало о просьбе Индии ускорить поставку С-400 из России
Индия попросила Россию ускорить поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, передает агентство ANI cо ссылкой на источники.
По данным агентства, в поставках возникла задержка: теперь ожидается, что четвертый и пятый дивизионы систем будут переданы Нью-Дели к марту 2026 года и октябрю того же года соответственно. Ожидалось, что техника будет поставлена к 2024 году, отмечает The Times of India.
«Индия обратилась к российской стороне в ходе недавних переговоров с просьбой ускорить поставки для удовлетворения потребностей индийских ВВС», — сказал представитель ведомства телеканалу.
Российская сторона заверила, что рассмотрит запрос, пишет ANI.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Рособоронэкспорта.
Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти С-400 в 2018 году. Сумма соглашения составила $5,4 млрд. Москва передала Индии три таких ЗРК, страна разместила их вдоль границы с Китаем и Пакистаном.
The Economic Times в феврале сообщила, что руководство ВВС Индии проинформировало парламентский комитет по обороне о срыве поставок С-400 из России. Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, комментируя сообщения о срыве поставок, заявил, что комплексы передают Индии в согласованные сторонами сроки.
С-400 «Триумф» — российский ЗРК большой и средней дальности, разработанный головным системным конструкторским бюро концерна ПВО «Алмаз-Антей». Он предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Этот комплекс способен поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км.
С-400 может сбивать на дальности до 60 км и баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с. Радиолокационные средства ЗРС могут обнаружить воздушные объекты, удаленные до 600 км. Зенитные управляемые ракеты могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 км, а баллистические — до 25 км.
В начале июля индийский премьер Нарендра Моди совершил двухдневный визит в Россию впервые за пять лет. В рамках поездки он встретился с руководством страны, в том числе с президентом Владимиром Путиным. Моди поднимал на переговорах вопрос о задержках при поставках запчастей для российской военной техники, в том числе к истребителям Су-30, сообщили в индийском МИДе.
«Обе стороны были в целом согласны с тем, что это (поставки деталей. — РБК) можно ускорить, в том числе путем создания совместных предприятий в Индии для [производства] некоторых из этих запасных частей», — сказал журналистам первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра.
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