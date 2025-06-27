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Политика ,  
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Индия и Россия обсудили поставку зенитных комплексов С-400

Индия подписала соглашение о покупке пяти дивизионов ЗРК С-400 в 2018 году. Москва в 2021 году поставила три дивизиона. Сейчас министры обороны стран обсуждали поставку оставшихся двух
ЗРК С-400
ЗРК С-400 (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Министры обороны Индии и России Раджнатх Сингх и Андрей Белоусов обсудили поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, а также модернизацию Су-30 MKИ, сообщает оборонное ведомство Индии.

«Поставка систем С-400, модернизация Су-30 MKИ и закупка критически важной военной техники в сжатые сроки были одними из ключевых тем встречи», — говорится в сообщении.

Indian Deffence News пишет, что Россия подтвердила свою приверженность поставке оставшихся двух эскадрилий С-400 «Триумф» в Индию к 2026–2027 годам.

«Мы провели содержательные обсуждения по укреплению российско-индийских связей в области обороны», — написал министр обороны Раджнатх Сингх на своей странице в X по итогам встречи с Белоусовым.

С-400 «Триумф» — российский ЗРК большой и средней дальности. Предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения и способен поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км. Может сбивать объекты на дальности до 60 км и баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.

В Циндао прошли переговоры министров обороны России и Китая
Политика

Переговоры между главами оборонных ведомств прошли в Циндао 26 июня на полях встречи министров обороны государств — членов ШОС.

Индия в 2018 году подписала соглашение о покупке пяти дивизионов ЗРК С-400 на сумму $5,43 млрд. Москва начала поставки в 2021-м, три ЗРК разместили вдоль границы с Китаем и Пакистаном. В прошлом году Ani сообщило о просьбе Нью-Дели к Москве ускорить передачу четвертого и пятого дивизионов систем.

В мае 2025 года Индия задействовала С-400 при защите городов от нападения Пакистана. Позже индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что С-400 сыграли важную роль в противостоянии с соседней страной.

Ранее издание India Today сообщило, что поставки двух систем ПВО С-400 перенесены на 2026 год. В том же месяце генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что Россия выполняет согласно обязательствам контракт на поставку.

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Персоны
Полина Харчевникова
Индия Россия поставки оружия ЗРК С-400
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
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