Фото: Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины

Содержание:

Что такое Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП)

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (укр. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України — САП) — это независимое подразделение Генпрокуратуры Украины, отвечающее за контроль расследований и поддержку обвинения в уголовных делах о коррупции среди высших должностных лиц. Функционирует на основании закона о прокуратуре и отдельных положений украинского законодательства о противодействии коррупции. Осуществляет процессуальное руководство в делах, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

САП Украины была образована приказом генпрокурора Виктора Шокина в 2015 году. Начала работу в декабре того же года. САП стала одним из элементов антикоррупционной системы страны, в которую также входят НАБУ, Высший антикоррупционный суд (ВАКС), Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное агентство Украины по розыску и управлению активами.

Создание САП было одним из условий Международного валютного фонда (МВФ) и ЕС для упрощения визового режима и вступления Украины в Европейский союз. Сначала САП была автономной структурой в составе офиса генпрокурора, а в 2024 году была преобразована в независимое «юридическое лицо публичного права». Располагается САП либо в здании НАБУ, либо в служебных помещениях офиса генпрокурора, но находящихся отдельно от других служебных помещений ведомства.

Структура САП Украины

Специализированная антикоррупционная прокуратура состоит из центрального аппарата в Киеве и территориальных филиалов. Последние располагаются в тех же городах, что и территориальные управления НАБУ, то есть во Львове, Одессе и Харькове. Общая численность работников САП составляет 15% от предельного размера штата НАБУ. С 1 января 2026 года это будет 150 сотрудников.

Возглавляет САП заместитель генпрокурора. Он назначается на должность по результатам открытого конкурса и формально утверждается генеральным прокурором. С 2022 года этот пост занимает Александр Клименко. У руководителя САП есть два заместителя, которые курируют различные направления работы. Один из них, Андрей Синюк, ушел в отставку в ноябре 2025-го на фоне служебного расследования о его причастности к утечке информации по громкому коррупционному делу бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича — соратника президента Украины Владимира Зеленского. Синюка подозревали в сливе данных о ходе расследования в офис главы государства.

Структурно САП делится на управления и отделы. Ведущую роль играет управление процессуального руководства, которое занимается основными функциями САП по контролю расследований и участию в судебных делах. Среди других подразделений — отдел аналитико-статистического обеспечения, документального обеспечения, внутреннего контроля и т.д.

Чем занимается САП Украины

Основные направления деятельности Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины включают:

осуществление надзора за соблюдением законов во время проведения НАБУ оперативно-разыскных мероприятий и досудебного расследования;

поддержание гособвинения в суде по делам НАБУ;

защиту интересов граждан или государства в судебных процессах по другим делам о коррупции, а также отстаивание позиции государства в спорах о признании активов необоснованными с последующим их взысканием в доход бюджета.

Роли и функции САП

В рамках этих направлений деятельности прокуроры САП Украины выполняют следующие функции:

контролируют законность действий детективов НАБУ;

контролируют сроки расследования по коррупционным преступлениям высокопоставленных должностных лиц и имеют право принять решение об их продлении;

утверждают обвинительные акты НАБУ и направляют их в суд после завершения досудебного расследования;

участвуют в судебных заседаниях, где представляют доказательства, допрашивают свидетелей и поддерживают государственное обвинение.

За Специализированной антикоррупционной прокуратурой также закреплены полномочия по осуществлению международного сотрудничества.

Отличие САП от НАБУ

Отличие САП от НАБУ заключается в разделении функций расследования и процессуального надзора в антикоррупционной системе Украины. НАБУ ведет расследование коррупционных преступлений, в то время как САП обеспечивает соблюдение законности процесса и выступает в суде со стороны обвинения.

Международное сотрудничество САП Украины

Международное сотрудничество САП Украины — это участие органа в обмене данными и взаимодействии с зарубежными структурами для противодействия коррупции. В октябре 2025 года САП заключила меморандум о взаимодействии с Европейской прокуратурой. Документ предполагает формирование устойчивого канала обмена информацией для координированного противодействия нарушениям в использовании средств ЕС, предоставленных Украине в качестве поддержки. Прокуратура также взаимодействует с правоохранительными органами европейских стран по делам о выводе украинских активов за границу.

САП и судебная система

Дела НАБУ и САП рассматривает Высший антикоррупционный суд. Он был создан в 2019 году как специализированный суд для рассмотрения коррупционных преступлений на высших уровнях государственного управления. До этого дела направлялись в обычные суды. По состоянию на конец июля 2025 года ВАКС вынес в общей сложности 289 приговоров по делам, расследуемым НАБУ и САП, из которых 263 были обвинительными.

В 2024 году НАБУ и САП направили в ВАКС 113 обвинительных заключений (100 — в 2023-м, 54 — в 2022-м).

Роль САП в антикоррупционной реформе Украины

Роль САП в антикоррупционной реформе Украины заключается в обеспечении законности и процессуальной чистоты расследований коррупции. Прокуратура является частью антикоррупционной вертикали наряду с НАБУ, ВАКС и Национальным агентством по предотвращению коррупции. Последнее отвечает за анализ деклараций государственных служащих.

В июле 2025 года парламент Украины утвердил поправки к законодательству (законопроект № 12414), которые существенно ограничили самостоятельность НАБУ и САП, передав их под контроль генпрокурора. Решение спровоцировало широкие протесты и острую реакцию Евросоюза, где эффективность антикоррупционных институтов считается обязательным условием для предоставления финансовой помощи Киеву. К концу месяца парламент принял новый нормативный акт, восстановивший независимость этих структур.

САП и дело Миндича

Осенью 2025 года САП и НАБУ вновь оказались в центре внимания после того, как НАБУ обнародовало первые публикации об операции «Мидас», которая длилась 15 месяцев и была связана с хищениями и отмыванием денег в окружении президента Владимира Зеленского. Главный фигурант — бывший коллега Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. После этого два министра были вынуждены уйти в отставку. По версии НАБУ и САП, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. Участники группы получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов. Эти средства легализовывали в офисе в центре Киева. В общей сложности там было отмыто около $100 млн, утверждают следователи. Сам Миндич успел покинуть Украину, он объявлен в розыск.

24 ноября издание «Украинская правда» узнало о поручении главы офиса президента Украины Андрея Ермака начать расследование против главы САП Александра Клименко.