 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
База знаний⁠,
0

Что такое Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины

Фото: Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины
Фото: Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины

Содержание:

Что такое Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП)

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (укр. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України — САП) — это независимое подразделение Генпрокуратуры Украины, отвечающее за контроль расследований и поддержку обвинения в уголовных делах о коррупции среди высших должностных лиц. Функционирует на основании закона о прокуратуре и отдельных положений украинского законодательства о противодействии коррупции. Осуществляет процессуальное руководство в делах, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

САП Украины была образована приказом генпрокурора Виктора Шокина в 2015 году. Начала работу в декабре того же года. САП стала одним из элементов антикоррупционной системы страны, в которую также входят НАБУ, Высший антикоррупционный суд (ВАКС), Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное агентство Украины по розыску и управлению активами.

Создание САП было одним из условий Международного валютного фонда (МВФ) и ЕС для упрощения визового режима и вступления Украины в Европейский союз. Сначала САП была автономной структурой в составе офиса генпрокурора, а в 2024 году была преобразована в независимое «юридическое лицо публичного права». Располагается САП либо в здании НАБУ, либо в служебных помещениях офиса генпрокурора, но находящихся отдельно от других служебных помещений ведомства.

Структура САП Украины

Специализированная антикоррупционная прокуратура состоит из центрального аппарата в Киеве и территориальных филиалов. Последние располагаются в тех же городах, что и территориальные управления НАБУ, то есть во Львове, Одессе и Харькове. Общая численность работников САП составляет 15% от предельного размера штата НАБУ. С 1 января 2026 года это будет 150 сотрудников.

Возглавляет САП заместитель генпрокурора. Он назначается на должность по результатам открытого конкурса и формально утверждается генеральным прокурором. С 2022 года этот пост занимает Александр Клименко. У руководителя САП есть два заместителя, которые курируют различные направления работы. Один из них, Андрей Синюк, ушел в отставку в ноябре 2025-го на фоне служебного расследования о его причастности к утечке информации по громкому коррупционному делу бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича — соратника президента Украины Владимира Зеленского. Синюка подозревали в сливе данных о ходе расследования в офис главы государства.

Структурно САП делится на управления и отделы. Ведущую роль играет управление процессуального руководства, которое занимается основными функциями САП по контролю расследований и участию в судебных делах. Среди других подразделений — отдел аналитико-статистического обеспечения, документального обеспечения, внутреннего контроля и т.д.

Чем занимается САП Украины

Основные направления деятельности Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины включают:

  • осуществление надзора за соблюдением законов во время проведения НАБУ оперативно-разыскных мероприятий и досудебного расследования;

  • поддержание гособвинения в суде по делам НАБУ;

  • защиту интересов граждан или государства в судебных процессах по другим делам о коррупции, а также отстаивание позиции государства в спорах о признании активов необоснованными с последующим их взысканием в доход бюджета.

Роли и функции САП

В рамках этих направлений деятельности прокуроры САП Украины выполняют следующие функции:

  • контролируют законность действий детективов НАБУ;

  • контролируют сроки расследования по коррупционным преступлениям высокопоставленных должностных лиц и имеют право принять решение об их продлении;

  • утверждают обвинительные акты НАБУ и направляют их в суд после завершения досудебного расследования;

  • участвуют в судебных заседаниях, где представляют доказательства, допрашивают свидетелей и поддерживают государственное обвинение.

За Специализированной антикоррупционной прокуратурой также закреплены полномочия по осуществлению международного сотрудничества.

Отличие САП от НАБУ

Отличие САП от НАБУ заключается в разделении функций расследования и процессуального надзора в антикоррупционной системе Украины. НАБУ ведет расследование коррупционных преступлений, в то время как САП обеспечивает соблюдение законности процесса и выступает в суде со стороны обвинения.

Международное сотрудничество САП Украины

Международное сотрудничество САП Украины — это участие органа в обмене данными и взаимодействии с зарубежными структурами для противодействия коррупции. В октябре 2025 года САП заключила меморандум о взаимодействии с Европейской прокуратурой. Документ предполагает формирование устойчивого канала обмена информацией для координированного противодействия нарушениям в использовании средств ЕС, предоставленных Украине в качестве поддержки. Прокуратура также взаимодействует с правоохранительными органами европейских стран по делам о выводе украинских активов за границу.

САП и судебная система

Дела НАБУ и САП рассматривает Высший антикоррупционный суд. Он был создан в 2019 году как специализированный суд для рассмотрения коррупционных преступлений на высших уровнях государственного управления. До этого дела направлялись в обычные суды. По состоянию на конец июля 2025 года ВАКС вынес в общей сложности 289 приговоров по делам, расследуемым НАБУ и САП, из которых 263 были обвинительными.

В 2024 году НАБУ и САП направили в ВАКС 113 обвинительных заключений (100 — в 2023-м, 54 — в 2022-м).

Роль САП в антикоррупционной реформе Украины

Роль САП в антикоррупционной реформе Украины заключается в обеспечении законности и процессуальной чистоты расследований коррупции. Прокуратура является частью антикоррупционной вертикали наряду с НАБУ, ВАКС и Национальным агентством по предотвращению коррупции. Последнее отвечает за анализ деклараций государственных служащих.

В июле 2025 года парламент Украины утвердил поправки к законодательству (законопроект № 12414), которые существенно ограничили самостоятельность НАБУ и САП, передав их под контроль генпрокурора. Решение спровоцировало широкие протесты и острую реакцию Евросоюза, где эффективность антикоррупционных институтов считается обязательным условием для предоставления финансовой помощи Киеву. К концу месяца парламент принял новый нормативный акт, восстановивший независимость этих структур.

САП и дело Миндича

Осенью 2025 года САП и НАБУ вновь оказались в центре внимания после того, как НАБУ обнародовало первые публикации об операции «Мидас», которая длилась 15 месяцев и была связана с хищениями и отмыванием денег в окружении президента Владимира Зеленского. Главный фигурант — бывший коллега Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. После этого два министра были вынуждены уйти в отставку. По версии НАБУ и САП, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. Участники группы получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов. Эти средства легализовывали в офисе в центре Киева. В общей сложности там было отмыто около $100 млн, утверждают следователи. Сам Миндич успел покинуть Украину, он объявлен в розыск.

24 ноября издание «Украинская правда» узнало о поручении главы офиса президента Украины Андрея Ермака начать расследование против главы САП Александра Клименко.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Персоны
Иван Сало
НАБУ антикоррупционный контроль Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Тимур Миндич фото
Тимур Миндич
бизнесмен
19 сентября 1979 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 21:58 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 21:58
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Премьер Нидерландов заявил, что плана ЕС по Украине не существует Политика, 22:03
Дубль Хайруллина принес СКА победу над ЦСКА Спорт, 21:59
Альфа-Банк спрогнозировал рост рынка акций более чем на 30% в 2026 году Инвестиции, 21:58
Bloomberg рассказал о потерях семьи Трампа из-за «криптовалютного краха» Политика, 21:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:46
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 21:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Как меняется рынок российской кибербезопасности Отрасли, 21:44
Продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина объявили в розыск Общество, 21:40
The Athletic узнал об отказе Винисиуса продлевать контракт с «Реалом» Спорт, 21:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:24
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Дочь экс-главы ЮАР обвинила сестру в вербовке в зону боев на Украине Политика, 21:18