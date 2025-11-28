 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

NV узнал, что подготовку обвинения главе САП Украины Клименко остановили

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Процесс выдвижения обвинения против главы САП Украины остановлен, пишет NV. Клименко возглавляет структуру, которая раскрыла коррупционную схему Миндича
Александр Клименко
Александр Клименко (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александра Клименко готовили обвинение, но процесс приостановлен, пишет местное издание NV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Он мог стать фигурантом уголовного расследования из-за расследования коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича, говорится в публикации. Однако теперь оформлять это подозрение документально и вручать его не будут.

«Все боятся Клименко [подозрение] вручать», — сказано в статье.

24 ноября «Украинская правда» писала, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак поручил правоохранительным органам начать предварительное расследование в отношении Клименко. Решение было принято после неудачной встречи президента Владимира Зеленского с руководством антикоррупционных органов на фоне расследования «Мидас» о коррупции в ближайшем окружении украинского лидера.

28 ноября около десяти сотрудников НАБУ и САП пришли с обысками к Ермаку. По данным Financial Times, мероприятия также связаны с делом Миндича. Ермак заверил, что оказывает «полное содействие» антикоррупционным органам. Как уточняет «РБК-Украина», после обысков ему не было предъявлено никаких подозрений или обвинений.

«УП» узнала о поручении Ермака начать расследование против главы САП
Политика
Александр Клименко

Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ ведет расследование против еще одного приближенного Зеленского — секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министра обороны Рустема Умерова. Ему, по словам парламентария, вменяют хищение государственных средств: на Умерова якобы «записана часть общака», выведенная в страны Персидского залива.

НАБУ 10 ноября обнародовало данные о расследовании коррупционного дела в сфере энергетики, в том числе записи прослушки разговоров. Главный фигурант — бывший коллега Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. По версии НАБУ и САП, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. В общей сложности там было отмыто около $100 млн, утверждают следователи. Миндич успел покинуть Украину, он объявлен в розыск.

Читайте РБК в Telegram.

