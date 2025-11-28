NV узнал, что подготовку обвинения главе САП Украины Клименко остановили
Против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Александра Клименко готовили обвинение, но процесс приостановлен, пишет местное издание NV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Он мог стать фигурантом уголовного расследования из-за расследования коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича, говорится в публикации. Однако теперь оформлять это подозрение документально и вручать его не будут.
«Все боятся Клименко [подозрение] вручать», — сказано в статье.
24 ноября «Украинская правда» писала, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак поручил правоохранительным органам начать предварительное расследование в отношении Клименко. Решение было принято после неудачной встречи президента Владимира Зеленского с руководством антикоррупционных органов на фоне расследования «Мидас» о коррупции в ближайшем окружении украинского лидера.
28 ноября около десяти сотрудников НАБУ и САП пришли с обысками к Ермаку. По данным Financial Times, мероприятия также связаны с делом Миндича. Ермак заверил, что оказывает «полное содействие» антикоррупционным органам. Как уточняет «РБК-Украина», после обысков ему не было предъявлено никаких подозрений или обвинений.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ ведет расследование против еще одного приближенного Зеленского — секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министра обороны Рустема Умерова. Ему, по словам парламентария, вменяют хищение государственных средств: на Умерова якобы «записана часть общака», выведенная в страны Персидского залива.
НАБУ 10 ноября обнародовало данные о расследовании коррупционного дела в сфере энергетики, в том числе записи прослушки разговоров. Главный фигурант — бывший коллега Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. По версии НАБУ и САП, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. В общей сложности там было отмыто около $100 млн, утверждают следователи. Миндич успел покинуть Украину, он объявлен в розыск.
