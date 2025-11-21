Обвиненный в сливе информации по делу Миндича чиновник уволился
Заместитель главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Андрей Синюк ушел в отставку по собственному желанию на фоне служебного расследования о его причастности к утечке информации по делу бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщает издание «Страна».
«Во избежание любых спекуляций относительно моего возможного влияния на ход служебного расследования и результаты я принял решение уволиться по собственному желанию», — сказал Синюк.
Ранее украинская радиостанция Radio NV сообщила, что замглавы САП уволили. Как рассказал собеседник радиостанции, Синюка подозревают в утечке данных и по другим расследованиям. В частности, данные он якобы передавал в офис президента.
О начале служебного расследования в отношении Синюка стало известно 10 ноября. Как писала «Украинская правда», он якобы неоднократно встречался с фигурантами дела Миндича. Сам Синюк это отрицает.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что разоблачило схему с получением незаконных доходов от подрядчиков «Энергоатома», расследование длилось 15 месяцев. По данным следствия, организатором преступной схемы выступил бизнесмен, давний соратник президента Владимира Зеленского Тимур Миндич.
Обвинения предъявили самому Миндичу, а также шести другим предполагаемым участникам. У Миндича прошли обыски, однако он успел покинуть Украину за несколько часов до их начала. Через несколько дней НАБУ заявило о коррупции Миндича и в оборонной сфере.
Из-за подозрения в причастности к делу в «Энергоатоме» также уволили министра юстиции Украины Германа Галущенко и министра энергетики Украины Светлану Гринчук.
