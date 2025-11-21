 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Обвиненный в сливе информации по делу Миндича чиновник уволился

Обвиненный в сливе информации по делу Миндича замглавы САП Синюк уволился
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Андрей Синюк
Андрей Синюк (Фото: sap_gov_ua / Telegram)

Заместитель главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Андрей Синюк ушел в отставку по собственному желанию на фоне служебного расследования о его причастности к утечке информации по делу бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщает издание «Страна».

«Во избежание любых спекуляций относительно моего возможного влияния на ход служебного расследования и результаты я принял решение уволиться по собственному желанию», — сказал Синюк.

Ранее украинская радиостанция Radio NV сообщила, что замглавы САП уволили. Как рассказал собеседник радиостанции, Синюка подозревают в утечке данных и по другим расследованиям. В частности, данные он якобы передавал в офис президента.

О начале служебного расследования в отношении Синюка стало известно 10 ноября. Как писала «Украинская правда», он якобы неоднократно встречался с фигурантами дела Миндича. Сам Синюк это отрицает.

К каким перестановкам в украинской власти может привести дело Миндича
Политика
Андрей Ермак

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что разоблачило схему с получением незаконных доходов от подрядчиков «Энергоатома», расследование длилось 15 месяцев. По данным следствия, организатором преступной схемы выступил бизнесмен, давний соратник президента Владимира Зеленского Тимур Миндич.

Обвинения предъявили самому Миндичу, а также шести другим предполагаемым участникам. У Миндича прошли обыски, однако он успел покинуть Украину за несколько часов до их начала. Через несколько дней НАБУ заявило о коррупции Миндича и в оборонной сфере.

Из-за подозрения в причастности к делу в «Энергоатоме» также уволили министра юстиции Украины Германа Галущенко и министра энергетики Украины Светлану Гринчук.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
коррупция Тимур Миндич Украина
Тимур Миндич фото
Тимур Миндич
бизнесмен
19 сентября 1979 года
