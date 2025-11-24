«УП» узнала о поручении Ермака начать расследование против главы САП

Ермак поручил начать предварительное расследование в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая раскрыла схему Миндича, пишет «Украинская правда»

Александр Клименко (Фото: Александр Чумаченко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на фоне дела Тимура Миндича поручил правоохранительным органам начать предварительное расследование в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко, пишет «Украинская правда».

По данным источников издания, решение было принято после первых публикаций об операции Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) «Мидас», связанной с хищениями и отмыванием денег в окружении Владимира Зеленского, и неудачной встречи президента с руководством антикоррупционных органов. Сразу после этого Ермак поставил задачу силовикам готовить дело в отношении Клименко, пишет газета.

Издание также утверждает, что в офисе Зеленского размышляли над тем, чтобы 20 ноября, в день встречи президента с депутатами фракции «Слуга народа», вручить главе партии Давиду Арахамии документ о подозрении в государственной измене, пишет издание. На встрече депутаты требовали провести перезагрузку власти и сместить главу офиса президента, а сам Ермак предложил украинскому лидеру отвести роль «политического диверсанта и предателя» Арахамии, тем более что он, по данным авторов, со времен первых стамбульских мирных переговоров поддерживает контакты с российским миллиардером Романом Абрамовичем.

Однако «не нашлось тех, кто такое подозрение подпишет» и выдвинет такие обвинения, отмечает газета. Ни руководитель СБУ Василий Малюк, ни генпрокурор страны Руслан Кравченко якобы не согласились, «несмотря на угрозы отставок и даже реальную подготовку к воплощению этих угроз».

Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ ведет расследование против секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министра обороны Рустема Умерова. Ему, по словам парламентария, вменяют хищение государственных средств: на Умерова якобы «записана часть общака», выведенная в страны Персидского залива.

НАБУ в течение последней недели обнародовало данные о расследовании коррупционного дела в сфере энергетики, в том числе записи прослушки разговоров. Главный фигурант — бывший коллега Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. После этого два министра были вынуждены уйти в отставку.

По версии НАБУ и САП, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. Участники группы получали от контрагентов госпредприятия откаты в 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов. Эти средства легализовывали в офисе в центре Киева. В общей сложности там было отмыто около $100 млн, утверждают следователи. Сам Миндич успел покинуть Украину, он объявлен в розыск.