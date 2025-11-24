 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Миндича⁠,
0

«УП» узнала о поручении Ермака начать расследование против главы САП

«УП»: Ермак из-за Миндича поручил начать расследование против главы САП Клименко
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Ермак поручил начать предварительное расследование в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которая раскрыла схему Миндича, пишет «Украинская правда»
Александр Клименко
Александр Клименко (Фото: Александр Чумаченко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на фоне дела Тимура Миндича поручил правоохранительным органам начать предварительное расследование в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко, пишет «Украинская правда».

По данным источников издания, решение было принято после первых публикаций об операции Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) «Мидас», связанной с хищениями и отмыванием денег в окружении Владимира Зеленского, и неудачной встречи президента с руководством антикоррупционных органов. Сразу после этого Ермак поставил задачу силовикам готовить дело в отношении Клименко, пишет газета.

Издание также утверждает, что в офисе Зеленского размышляли над тем, чтобы 20 ноября, в день встречи президента с депутатами фракции «Слуга народа», вручить главе партии Давиду Арахамии документ о подозрении в государственной измене, пишет издание. На встрече депутаты требовали провести перезагрузку власти и сместить главу офиса президента, а сам Ермак предложил украинскому лидеру отвести роль «политического диверсанта и предателя» Арахамии, тем более что он, по данным авторов, со времен первых стамбульских мирных переговоров поддерживает контакты с российским миллиардером Романом Абрамовичем.

Однако «не нашлось тех, кто такое подозрение подпишет» и выдвинет такие обвинения, отмечает газета. Ни руководитель СБУ Василий Малюк, ни генпрокурор страны Руслан Кравченко якобы не согласились, «несмотря на угрозы отставок и даже реальную подготовку к воплощению этих угроз».

Обвиненный в сливе информации по делу Миндича чиновник уволился
Политика
Андрей Синюк

Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что НАБУ ведет расследование против секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министра обороны Рустема Умерова. Ему, по словам парламентария, вменяют хищение государственных средств: на Умерова якобы «записана часть общака», выведенная в страны Персидского залива.

НАБУ в течение последней недели обнародовало данные о расследовании коррупционного дела в сфере энергетики, в том числе записи прослушки разговоров. Главный фигурант — бывший коллега Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. После этого два министра были вынуждены уйти в отставку.

По версии НАБУ и САП, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. Участники группы получали от контрагентов госпредприятия откаты в 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов. Эти средства легализовывали в офисе в центре Киева. В общей сложности там было отмыто около $100 млн, утверждают следователи. Сам Миндич успел покинуть Украину, он объявлен в розыск.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Украина Андрей Ермак Давид Арахамия
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Материалы по теме
«Страна» сообщила о подготовке Зеленским контрудара за дело Миндича
Политика
В Киеве сообщили, что США используют дело Миндича для уступок Украины
Политика
В деле Миндича появились имена Зеленского и Умерова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 14:08 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 14:08
Финляндия предложит НАТО разместить у себя еще один элемент командования Политика, 14:28
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Курс евро на рынке Форекс впервые с июня опустился ниже ₽90 Инвестиции, 14:28
Собянин сообщил о втором сбитом дроне Политика, 14:25
В Киргизии объявили о трехдневном визите Путина в конце ноября Политика, 14:23
Как руководителю эффективно общаться с командой. Три фокуса управления Образование, 14:20
В Москве арестовали IT-предпринимателя по делу о госизмене Политика, 14:19
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
CAS рассмотрит апелляцию на недопуск российских лыжников 1 декабря Спорт, 14:19
«Тик-ток» для инвесторов: как короткие видео расширяют финансовой рынок Тренды, 14:17
Умер исполнитель главной роли в индийском фильме «Зита и Гита» Общество, 14:14
Против оставившей в Таиланде дочку россиянки завели уголовное дело Общество, 14:11
В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Axios рассказал, как США зачитывали Зеленскому условия мира по телефону Политика, 14:07