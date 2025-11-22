 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Че Гевара в банде Карлсона: главный коррупционный скандал Украины в лицах

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Сюжет
Инфографика РБК
«Дело Миндича» привело к арестам и отставкам в украинском правительстве. Кто из бизнесменов и политиков оказался в него вовлечен и с какими последствиями — в инфографике РБК

Имя Тимура Миндича прогремело на весь мир во второй декаде ноября. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 15 месяцев вело расследование, в ходе которого установило, что Миндич возглавлял преступную группировку, выстроившую коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом».

В общей сложности через эту «прачечную» прошло около $100 млн. Но масштаб дела измеряется не только в деньгах. Миндич (фигурирует в расследовании под кличкой «Карлсон) — соратник Зеленского, крупнейший совладелец его студии «Квартал 95». И «дело Миндича» быстро превратилось в крайне серьезное политическое испытание для руководства Украины.

