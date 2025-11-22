 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Миндича объявили в розыск на Украине

Фигурантов дела о коррупции Миндича и Цукермана объявили в розыск на Украине
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Разыскивается также бизнесмен Александр Цукерман. По данным «Украинской правды», Миндич и Цукерман находятся в Израиле. Они являются фигурантами дела о масштабной коррупционной схеме на государственном предприятии «Энергоатом»

Тимур Миндич
Александр Цукерман
Тимур Миндич
Александр Цукерман
Тимур Миндич
(Фото: МВД Украины)
Александр Цукерман
(Фото: МВД Украины)

Фигуранты коррупционного дела Тимур Миндич, соратник президента Украины Владимира Зеленского, совладелец студии «Квартал 95», и бизнесмен Александр Цукерман объявлены в розыск, сообщает «Интерфакс-Украина».

Дата «исчезновения» Миндича указана 10 ноября 2025 года, а Цукермана — 26 октября 2025 года.

Миндич — главный фигурант этого дела, расследование которого ведут Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Он успел покинуть страну перед обысками. Как пояснила позднее Госпогранслужба, у него были для этого все необходимые документы.

За пределами страны находится и Цукерман. «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что оба не собираются возвращаться из Израиля домой, опасаясь обвинений.

Че Гевара в банде Карлсона: главный коррупционный скандал Украины в лицах
Политика
Тимур Миндич

В чем суть дела Миндича

По версии НАБУ и САП, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. К хищению средств, по версии следствия, также были причастны советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и другие должностные лица.

Согласно обнародованным материалам, участники группы получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов. Эти средства легализовывал офис в центре Киева, через который шел весь поток наличности и который вел черную бухгалтерию и отмывал деньги через сеть компаний-нерезидентов. «В общей сложности через так называемую прачечную прошло около $100 млн», — сообщили 10 ноября НАБУ и САП.

НАБУ и САП утверждают, что вели расследование 15 месяцев и за это время собрали более 1 тыс. аудиодоказательств. Прослушку установили в том числе в квартире Миндича. Операция получила название «Мидас» (по имени фригийского царя, который превращал все, к чему прикасался, в золото; вероятно, это намек на сделанную в золотых тонах туалетную комнату с золотым унитазом в квартире Миндича).

На этой неделе Верховная рада уволила министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук, также подозреваемых в причастности к коррупции в «Энергоатоме». Галущенко в 2020–2021 годах был вице-президентом «Энергоатома», затем занимал пост министра энергетики. Летом он возглавил Минюст, а Гринчук сменила его на посту министра энергетики.

Зеленский, комментируя коррупционный скандал, заявил, что не знал, «что делается за его спиной». На вопрос, собирается ли он уволить главу своего офиса Андрея Ермака, которого также считают причастным к коррупционным схемам, украинский лидер ответил, что «офис президента — его кадровый приход, поэтому он имеет право принимать любые решения». По данным «УП», Зеленский «дал понять, что отставки Ермака не будет». 22 ноября Зеленский включил Ермака в состав делегации на переговорах с США по плану урегулирования конфликта.

