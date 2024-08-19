Власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровска

Власти Украины на прошлой неделе призвали жителей Покровска (Красноармейска) уезжать, так как российские войска подошли к нему «почти вплотную». В городе и в ближайших населенных пунктах живут более 53 тыс. человек

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Глава Донецкой областной военной администрации на подконтрольной Украине части ДНР Вадим Филашкин объявил о начале принудительной эвакуации семей с детьми из Покровска и ближайших населенных пунктов.

Покровск ранее назывался Красноармейском, в 2016 году его переименовали власти Украины. Город контролирует украинская сторона, он находится примерно в 70 км к северо-западу от Донецка. Это крупный транспортный узел на западе Донбасса, в котором соединяются железнодорожные пути от Константиновки и Курахово в сторону Павлограда и Днепра.

По словам Филашкина, вывозить будут также жителей города Родинское, сел Гнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Троянда и Чунишино в Покровском районе. Он сообщил, что там живут более 53 тыс. человек, в том числе почти 4 тыс. детей, но за последнее время «фронт подошел слишком близко».

О необходимости эвакуироваться жителям Покровска глава городской военной администрации Сергей Добряк говорил еще 15 августа, отметив, что российские войска подошли «почти вплотную» к городу. Позднее этот призыв повторила вице-премьер Украины Ирина Верещук, отметив, что он касается Селидово и Мирнограда (российское Минобороны ранее сообщило о взятии под контроль населенного пункта Ивановка в 15 км от Мирнограда).

В понедельник, 19 августа, Добряк сказал, что из Покровска ежедневно эвакуируются 500–600 человек, и, учитывая темп продвижения российской армии, им необходимо покинуть город за неделю-две.

После начала боев в Курской области российское Минобороны заявило о наращивании темпов наступления на донецком направлении, об этом же говорил президент Владимир Путин. 19 августа министерство сообщило, что военные заняли Артемово (Зализное) в Бахмутском районе и железнодорожную станцию Выемка.