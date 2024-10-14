Часов Яр: что это за город и чем он важен для армий Украины и России

Часов Яр (Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters)

Часов Яр (укр. Часiв Яр) — это город в подконтрольной Киеву части Донбасса, административно входит в Бахмутский район. С 2020 года образует городскую общину в составе сел Богдановка и Григоровка и поселка Калиновка. Расстояние до Бахмута (Артемовска) — 10 км, до Донецка — около 65 км.

Территория Часового Яра

Площадь города — 17,87 кв. км. Часов Яр находится на возвышенности на высоте 227 м над уровнем моря посреди холмистой степной равнины. С юга и востока прикрывается холмами, в восточных пригородах протекает канал Северский Донец — Донбасс шириной около 30 м. Большая часть Часового Яра расположена к западу от канала, на другом берегу находится лишь один микрорайон («Канал», или «Новый»). Территория района изрезана речными долинами, руслами рек и ручьев, оврагами, там насчитывается более 30 прудов и водоемов на месте выработанных и затопленных карьеров.

Дорогами областного значения Часов Яр связан с Бахмутом (Артемовском), Константиновкой и Донецком, железнодорожным сообщением — с Бахмутом и Краматорском. Транспортная инфраструктура представлена маршрутными автобусами и такси.

Символика города

Действующая символика утверждена в 2000 году. Флаг — прямоугольное полотно из трех вертикальных равновеликих полос зеленого, желтого и синего цвета. Они символизируют соответственно богатую флору, огонь и богатство водных ресурсов. В центре флага — серебряный треугольник, обрамленный красным контуром, он символизирует огонь и ассоциируется с производством огнеупорных материалов (основная специализация города).

Герб города Часов Яр представляет собой увенчанный короной и обрамленный серебряной полосой щит, разделенный на две части — красную и зеленую. Левая (красная) часть символизирует огонь, правая (зеленая) — мир, спокойствие и гармонию.

Население Часова Яра

По данным последней переписи населения 2001 года, население города составляло 16 767 человек, из них 73,13% — украинцы, 24,47% — русские. В языковом отношении преобладали носители украинского (52,39%) и русского (46,62%) языков. На январь 2022 года украинская статистика оценивала численность Часового Яра в 12 557 жителей.

История города

Первые хутора и поселения в районе Часового Яра появились в XVIII—XIX веках. Сам город ведет историю с 1876 года, когда помещик и промышленник Ф. И. Плещеев основал в этих местах небольшой огнеупорный завод, работавший на базе местного сырья. Возле него вскоре вырос рабочий поселок, который получил название по балке одноименной реки, где находилось крупное месторождение огнеупорных глин. Этимология дискуссионна, по одной из версий, его название образовано от тюркского чаи-су — «тихая вода». Административно входил в Бахмутский уезд Екатеринославской губернии. В 1878 года в районе деревни Грузская открылась железнодорожная станция на линии Попасная — Краматорск.

В течение 1891-1912 годов бахмутские помещики, немцы-колонисты и иностранные промышленники построили еще не менее шести частных предприятий, которые снабжали огнеупорным кирпичом и другой продукцией металлургические предприятия Донбасса, юга России и Санкт-Петербурга. В районе поселка работало порядка 20 рудников по добыче огнеупорной глины и формовочного песка. После революции 1917 года было построено и пущено еще два завода (имени 20-й годовщины Октября и Новошамотный), расширялся ассортимент продукции (с 1935 года выпускался динасовый кирпич, с 1938-го — хромомагнезитовые изделия), налажено фабрично-заводское обучение.

В 1938 году Часов Яр получил статус города, на тот момент в нем проживало порядка 22 тыс. человек. В годы Великой Отечественной войны в октябре 1941 — сентябре 1943 годов город был оккупирован немецкими войсками. Летом 1944 года на местных заводах возобновился выпуск продукции. После 1945 года развивался как горнодобывающий и промышленный центр. В 1950 году все огнеупорные предприятия и цеха были объединены в завод имени С. Орджоникидзе. В 1959 году, после объединения с местным рудоуправлением, был образован Часовоярский огнеупорный комбинат. В 1958 году в городе открылся ремонтный завод по обслуживанию автомобилей ЗИЛ и ГАЗ, позже на его базе была налажена сборка автобусов.

В 1990-х Часов Яр пережил социально-экономический кризис и спад производства, население сокращалось, ухудшилось состояние окружающей среды, жилищно-коммунальной, транспортной и промышленной инфраструктуры. Дополнительным негативным фактором стали боевые действия в Донбассе, начавшиеся в 2014 году. Город оказался в 30 км от линии боевого соприкосновения. Градо- и бюджетообразующим предприятием остался ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» — один из крупнейших производителей огнеупоров в Восточной Европе, с 2020 года в собственности кипрской компании VESCO, которую связывают с олигархом Ринатом Ахметовым. На тот момент на комбинате работало порядка 500-600 человек, однако промышленное производство фактически остановилось, велась только добыча и продажа глины.

Стратегическое значение

После 2014 года в пределах Часового Яра располагался штаб АТО (впоследствии — Операции объединенных сил, ООС), был образован укрепленный район. После начала полномасштабных боевых действий в 2022 году город служил оперативным тылом для группировки ВСУ в Бахмуте (Артемовске), в нем работали ремонтные базы по восстановлению поврежденной бронетехники. Вокруг города были возведены несколько оборонительных линий.

Весной 2024 года к предместьям города вышли российские войска, в июле Минобороны отчиталось о взятии микрорайона к востоку от канала Северский Донец — Донбасс. В конце августа в ВСУ заявили, что российские военные контролируют 40% города.

В результате боевых действий в Часовом Яре остановились производства, прекратилась подача воды, газа и электричества, а население сократилось до нескольких сотен человек.

Для ВСУ Часов Яр является ключевым транспортным узлом, связывающим Донецкую и Днепропетровскую области. Благодаря расположению на возвышенности город служит важным узлом обороны для ВСУ, который позволяет держать под огневым контролем артиллерии значительные территории окрестных степей и прикрывать дороги на Константиновку (в 7 км) и Краматорск (в 25 км).

Соответственно, для российских войск Часов Яр представляет собой потенциальный плацдарм для наступления на Константиновку, Дружковку и Краматорско-Славянскую агломерацию. Он также важен как огневая позиция для дальнобойной артиллерии, работающей на этих направлениях.