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Военная операция на Украине ,  
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FP назвала риск для экономики Украины в случае потери Покровска

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Военная операция на Украине
В Покровске добывается коксующийся уголь, необходимый для производства чугуна и сталелитейной промышленности. Без сталелитейных заводов «украинская экономика умрет», заявили в консалтинговой компании GMK Center

Потеря Покровска в Донбассе грозит Украине не только военными, но и экономическими рисками, пишет Foreign Policy со ссылкой на экспертов

В городе находится шахтоуправление «Покровское», крупнейший украинский производитель коксующегося угля. Уголь нужен для производства чугуна, который составляет значительную часть экспорта Украины, а также необходим для сталелитейной промышленности, важного источника налоговых поступлений.

«Без сталелитейных заводов украинская экономика умрет. Это очень, очень важная часть экономики», — сказал изданию генеральный директор украинской консалтинговой компании GMK Center Станислав Зинченко. Без дешевого местного угля украинским производителям стали придется обратиться к импорту, из-за чего их затраты вырастут. По словам Зинченко, это еще сильнее усложнит конкуренцию на мировом рынке.

Покровск: что это за город и почему он важен для ВСУ
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Покровск

По данным таможенной службы Украины, по итогам 2023 года Украина сократила экспорт чугуна на 5,8% по сравнению с 2022 годом — до 1,25 млн т. Если сравнивать с 2021 годом, отгрузки чугуна за границу сократились на 61,4%, или 1,99 млн т. По итогам первого полугодия 2024 года отгрузка продукции за границу упала на 19,8% год к году. В августе экспорт вырос на 11,8% по сравнению с июлем.

Покровск расположен в 66 км к северо-западу от Донецка. В городе находится крупный железнодорожный узел на пересечении линий от Константиновки и Курахово до Павлограда и Днепра. Кроме того, через город проходит автомагистраль М30 (E50) Покровск — Карловка — Донецк, а также автодороги Т-0504 и Т-0515.

FP пишет, что Покровск мог утратить часть своей ценности в качестве транспортного узла для украинских военных, поскольку дороги на север и восток «практически нежизнеспособны», но он по-прежнему служит «сдерживающим фактором» для российских войск.

В конце августа The Economist сообщила, что ситуация для ВСУ под Покровском ухудшается, поскольку украинским формированиям не хватает людей и снарядов. Это направление — самое сложное для ВСУ, признавал президент Владимир Зеленский.

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Теги
Покровск уголь экономика Украины Военная операция на Украине сталь сталелитейный завод
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