 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Герасимов доложил Путину о взятии Покровска и Волчанска

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Президент Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе о взятии под контроль Покровска (Красноармейска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«[Глава Генерального штаба] генерал армии Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях», — цитирует его «РИА Новости».

Путину также сообщили о начале операции по взятию под контроль города Гуляйполе Запорожской области, добавил Песков.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 21:57 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 21:57
ФНС объяснила порядок учета платежей по налогам без пени Общество, 22:27
Национальные бизнес-обычаи и нюансы бизнес-этики Турции РБК и РЭЦ, 22:23
Герасимов доложил Путину о взятии Покровска и Волчанска Политика, 22:21
Wise предупредил о блокировке карт россиян без европейского ВНЖ Финансы, 22:20
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:20
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 22:19
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
В Европе появился «посол по навозу» после отказа от российских удобрений Политика, 22:03
Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» возглавил «Ротор» Спорт, 22:00
КТК сообщил об отгрузке нефти с одного причала после атаки Политика, 21:48
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Махачкалинское «Динамо» после отмены двух голов сыграло вничью с «Сочи» Спорт, 21:40
Костин назвал причины укрепления рубля Экономика, 21:39