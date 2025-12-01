Герасимов доложил Путину о взятии Покровска и Волчанска
Президент Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе о взятии под контроль Покровска (Красноармейска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«[Глава Генерального штаба] генерал армии Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях», — цитирует его «РИА Новости».
Путину также сообщили о начале операции по взятию под контроль города Гуляйполе Запорожской области, добавил Песков.
Материал дополняется
