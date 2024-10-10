Селидово: что это за город и почему он важен для армий Украины и России

Виды Селидово (Фото: Kristinka0906 / Wikipedia)

Селидово (укр. Селидове) — это город на подконтрольной Киеву части Донбасса примерно в 44 км к юго-западу от Донецка. Административно входит в Покровский район Донецкой области Украины, расстояние до районного центра — 20 км. С 2020 года образует одноименную территориальную общину, в которую также входят город Украинск, поселки городского типа Цукурино и Вишневое, а также села Григоровка, Петровка, Новоалексеевка и Пустынка, Юрьевка.

Символика города

Флаг города — прямоугольное полотно из четырех равновеликих горизонтальных полос — белой, зеленой, красной и черной. Они символизируют соответственно чистое небо, зеленые поля, казацкую кровь, пролитую за родину, и запасы каменного угля. Герб выполнен в тех же цветах и представляет собой щит, на котором изображены шахта и установленный над ней копер.

Территория Селидово

Селидово расположен в 20 км к югу от Покровска и занимает площадь примерно 10,8 кв. км. Город находится на берегу реки Соленой — притока реки Волчьей в бассейне Днепра. Река протекает через город с запада на восток. Вместе с Покровском, Мирноградом, Новогродовкой и Курахово Селидово образует единую городскую агломерацию.

Областными и местными дорогами связан с Покровском, Кураховкой, Горняком, Украинском и другими населенными пунктами. Важное значение имеет проходящая южнее города железная дорога, связывающая Селидово с Курахово и Покровском. К северу от города проходит участок трассы М04 Киев — Луганск — Изварино.

Единственный вид транспорта в городе — автомобильный, на 2020 год действовало 14 городских и пригородных автобусных маршрутов.

Население

В 2001 году, по данным последней переписи населения, в Селидово проживало 26 793 человек, на территории горсовета (куда входил сам город и административно подчиненные ему поселения) — 62 589. В языковом составе преобладали носители русского (66,82%) и украинского (31,46%) языков, в национальном — украинцы (59,29%) и русские (36,67%), проживали также белорусы (1,09%), татары (0,47%), греки (0,38%) и армяне (0,30%).

На 1 января 2022 года, по оценке Укрстата, в Селидово проживало 21 521 чел., в территориальной общине — 34 784 чел. (в том числе в Украинске — 10 655).

История города Селидово

Вероятно, поселение появилось в XVI веке как казацкое займище на берегу р. Соленой, впоследствии названо Селидовкой, по одной из версий — в честь одного из первопоселенцев, казака Селида. С XVII века местность осваивалась запорожскими казаками. С 1770-1773 годов активно заселялся молдаванами и валахами с Днестра, а вслед за ними — беглыми крестьянами и казаками из Черниговской и Харьковской губерний. С 1782 года — государственная воинская слобода, входила в Бахмутский уезд Екатеринославской губернии. К 1797 году в Селидовке проживало 927 человек, в 1859-м — 3618. Развитию поселения способствовало то, что оно располагалась на чумацком шляхе — транспортно-торговом маршруте, который связывал Бахмут с Мариуполем и Крымом. С 1865 года — центр волости.

В 1850-х годах в районе Селидовки были открыты месторождения угля, однако их активное освоение началось с 1884 года после прокладки Екатерининской железной дороги. В начале XX века в Селидовке действовали кирпичный завод, угольная шахта, несколько кузнечных мастерских, гончарные промыслы. С 1923 года — районный центр Донецкой губернии (с 1925-го — области). В 1941-1943 годах был оккупирован немецкими войсками. После войны развивался как центр добычи и переработки угля, велось активное жилищное строительство.

С 1956 года имеет статус города, тогда же получил современное название. С 1962 — город областного подчинения. В 1950-1960-е годы тут были построены и введены в эксплуатацию несколько крупных шахт (с 1955 года — в управлении треста «Селидовуголь»), в 1965 году открылся горный техникум (ныне политехнический колледж). В 1990 годах город пережил социально-экономический кризис с закрытием ряда шахт и предприятий и оттоком населения, но сохранил промышленное значение.

В 2020 году в районе Селидово действовало 10 промышленных предприятий, в том числе две шахты «Украина» и «Кураховская» (обе в составе ДП «Селидовуголь»), исторически градообразующие для города и его агломерации, на них работало порядка 2 тыс. человек. Также работало три обогатительных фабрики, полиграфический завод, фабрика по производству металлоконструкций, коммунальные предприятия. Кроме того, в городе действовало порядка 20 сельскохозяйственных предприятий, в том числе восемь фермерских хозяйств, в основном зернового направления.

Стратегическое значение Селидово

После начала полномасштабных боевых действий в 2022 году Селидово долгое время оставался тыловым городом, через него шло снабжение украинских частей на южнодонецком и запорожском направлениях. С приближением к нему линии фронта в середине 2024 года его значение для обеих сторон конфликта выросло. В связи с выходом к его предместьям российских войск в августе 2024-го в городе объявили эвакуацию.

Для ВСУ Селидово — важный опорный пункт для обороны Покровска, его значение обусловлено расположением на стратегических важных высотах. В частности, ВСУ пользовались для обороны инфраструктуру закрытой шахты им. Д.С. Коротченко с расположенными там терриконами. В свою очередь, для российских войск город — один из плацдармов для наступления на Покровск (Красноармейск), расположенный примерно в 20 км.