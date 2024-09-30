Торецк: что это за город и каково его значение для армий России и Украины

Улица Торецка (Фото: Carl Court / Getty Images)

Где находится Торецк

Торецк (укр. Торецьк, до 2016 года — Дзержинск, укр. Дзержинськ) — это подконтрольный Киеву город в Донбассе, в 55 км от Донецка, часть Горловско-Енакиевской агломерации. Административно входит в Бахмутский район. По данным украинской статистики, на январь 2022 года в Торецке проживало 30 914 человек.

С 2020 года после реформы местного самоуправления Торецк — центр одноименной городской общины, в составе которой — город Железное, семь поселков городского типа (в том числе Курдюмовка, Нью-Йорк, Щербиновка), два села и восемь поселков (общая численность на январь 2022 года — 65 071 жителей, площадь — 61,9 кв. км). В 7 км от города в ПГТ Нью-Йорк (Новгородское) — железнодорожная станция Фенольная на линии Константиновка — Ясиноватая.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Символика города Торецка

Действующая символика города была принята в 2016 году. Флаг Торецка состоит из трех равновеликих горизонтальных полос — зеленой, красной и черной. Они, соответственно, символизируют надежду и изобилие, мужество и казачью доблесть и богатые запасы угля. Поверх полос в центре — золотая фреза угольного комбайна (символ угольного машиностроения), в ней — черный шестиугольник в форме бензольного кольца (символ химической промышленности) с изображенными внутри него скрещенными молотом и обушком золотого цвета.

Герб города представляет собой щит в тех же цветах, в центре которого — та же золотая фреза со скрещенными инструментами в бензольном кольце.

Фото: Торецька міська рада / VK

Население Торецка

По данным украинской статистики, на январь 2022 года в Торецке проживало 30 914 человек. Согласно переписи населения 2001 года, в национальном составе преобладали украинцы (61,4%) и русские (36,1%), а в языковом отношении доминировали русский (87,1%) и украинский (12,2%) языки.

С лета 2022-го в связи с началом эвакуации численность города постоянно уменьшалась, в июне 2024 года эвакуация стала принудительной. К началу июля, по заявлениям властей, в городе оставалось 4,5 тыс. жителей.

История города Торецка

Территория современного Торецка активно заселялась казаками в XVII–XVIII веках. Поселение на месте будущего города возникло около 1806 года как казачья застава Щербиновская в составе военной слободы Зайцево, впоследствии — хутор Щербиновка. С начала XIX века поселение развивалось как центр кустарной добычи и переработки угля. С 1830-х годов — село в составе Железнянской волости Бахмутского уезда. В 1860 году была основана крупнейшая шахта — Центральная, в 1871-м возле Щербиновки прошла ветка Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. После этого в этот район пришли французские и британские инвесторы, основавшие Нелеповский и Северный рудники, коксовые печи, коксобензольный завод, ряд цехов и другие предприятия.

В 1917 году Щербиновка стала одним из центров революционного движения в Донбассе. В годы советской власти развивалась как промышленный центр. В 1936 году Щербиновка получила статус города и райцентра и была переименована в Дзержинск, с 1962 по 2020 год — город областного подчинения. В 1941–1943 годах находился в германской оккупации.

К 1980-м годам в городе проживало свыше 50 тыс. человек, действовали шесть крупных шахт, коксохимический и фенольный заводы, обогатительная фабрика, предприятия по производству кислотоупорных изделий и станочных узлов. После 1991 года вступил в полосу социально-экономического кризиса, население стало сокращаться. Тем не менее до 2022 года продолжали работу три-четыре из шести шахт (в управлении ГП «Торецкуголь»), хлебокомбинат, обогатительная фабрика, электромеханический завод и другие предприятия.

Общий вид шахты в городе Дзержинске (Торецке), 1977 год (Фото: Самсонов Л. / ТАСС)

В 2016 году в рамках политики декоммунизации город был переименован в Торецк в честь протекающей неподалеку реки Кривой Торец — притока реки Казенный Торец в бассейне Северского Донца (власти ДНР не признают переименований населенных пунктов Донбасса после 2014 года).

В 2014 году город ненадолго перешел под контроль сторонников самопровозглашенной ДНР. С 2014 года укреплялся как прифронтовой город (основные укрепления сосредоточены вокруг фенольного завода), с 2017 года здесь действовала военно-гражданская администрация.

Стратегическое значение Торецка

Город расположен примерно в 15 км к западу от Горловки, которую контролируют российские войска, и в 20 км от подконтрольной ВСУ Константиновки.

С началом полномасштабных боевых действий в 2022 году являлся важным логистическим центром ВСУ. Его стратегическое значение для российских войск заключается в том, что Торецк является одним из плацдармов для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Для ВСУ Торецк — важный опорный пункт, прикрывающий дорогу на Константиновку и Часов Яр и потенциально служащий плацдармом для наступления на Горловку. Примерно в 8 км к северо-западу от Торецка находится Клебан-Быкское водохранилище, к востоку и югу подступы к городу затруднены балками (высохшие речные русла) и терриконами. Вместе с тем господствующие высоты над городом сосредоточены в основном в его восточных пригородах (город Железный, село Ленинское), что создавало уязвимость для обороны в случае их потери.

Уничтоженный во время боев за Торецк украинский танк, август 2024 года (Фото: Peter Druk / XinHua / Global Look Press)

Бои за Торецк

18–19 июня 2024 года российские войска начали наступление на город. Со второй половины июня 2024 года Минобороны России отчиталось о занятых на пути к городу селах Шумы и Ленинское (Пивденное). Несмотря на логистическое значение Торецка, в начале августа зампред оборонного комитета Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что город не готов к обороне, а фортификации внутри города отсутствуют.

18 августа 2024 года подразделения российской группировки «Центр» с трех направлений начали штурм города, который продолжается до сих пор. 27 августа ТАСС сообщил, что российские военные выбили ВСУ с позиций в высотках Торецка.

В результате боевых действий и обстрелов город в значительной степени разрушен.