Reuters рассказал о преимуществах России после взятия «ворот в Донецк»
Занятие Красноармейска (Покровска) позволит российской армии создать плацдарм для дальнейшего наступления на два крупных города Донбасса, которые по-прежнему контролирует украинская армия — Краматорск и Славянск. Такое мнение приводит агентство Reuters, которое цитирует российских блогеров, называющих Красноармейск «воротами в Донецк».
В материале указывается, что контроль над городом также будет способствовать дальнейшему ослаблению линий поставок для ВСУ по всему фронту и контролю над городом Часов Яр, который находится на возвышенности (о занятии Часов Яра Минобороны России сообщило 31 июля).
Также занятие Красноармейска позволит российской армии усилить давление на украинские войска в восточной части Днепропетровской области.
Как отмечает Reuters, Красноармейск, население которого до 2022 года достигало 60 тыс. человек, был важным логистическим центром для ВСУ в Донбассе. Помимо этого, примерно в 10 км от города находится крупное угледобывающее предприятие «Шахтоуправление Покровское» (расположена в поселке Удачное, взятом российской армией под контроль в августе).
В минувшие выходные глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении группировкой «Центр» окружения украинских подразделений в районе Красноармейска и Димитрова (Мирнограда). В начале недели военное ведомство сообщало о расширении зоны контроля возле железнодорожного вокзала Красноармейска, а также зачистке микрорайона Троянда на севере города и продвижении в Гнатовке (поселок расположен между Красноармейском и Димитровом).
Город Красноармейск был создан в 1938 году на месте поселка Постышево. В 2016 году украинские власти переименовали его в Покровск, поскольку в городе находится церковь Покрова Пресвятой Богородицы. По законам ДНР это переименование не имеет силы, поскольку не соответствует конституции региона.
Через город проходят несколько автомобильных дорог, связывающих различные районы Донбасса с Днепропетровской областью.
