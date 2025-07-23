Краматорск: что это за город и в чем его значение для России и Украины

Власти в подконтрольной Киеву части Донбасса рекомендовали жителям Краматорска уезжать из города из-за обстрелов. Что это за город и почему для России он является одной из главных целей военной операции в Донбассе

Виды Краматорска (Фото: Konstantin Brizhnichenko / Wikipedia)

Краматорск (укр. Краматорськ) — это город в подконтрольной Киеву части Донбасса, в 95 км к северо-западу от Донецка. Центр одноименного района, образует городскую территориальную общину в составе девяти пгт (крупнейшие — Беленькое, Ясногорка, Шабельковка), трех сел и двух поселков численностью около 220 тыс. (на начало 2022 года).

Вместе со Славянском и Константиновкой образует крупную городскую агломерацию вдоль берега реки Казенный Торец (иногда ее называют Краматорско-Константиновской, Славянско-Краматорской или Приторецкой), в которую входят также города Дружковка, Святогорск, Николаевка и Лиман (Красный Лиман). После перехода районов Донецко-Макеевской и Горловско-Енакиевской агломерации под контроль самопровозглашенной ДНР в 2014–2015 годах стал административным и экономическим центром подконтрольной Киеву части Донбасса. С октября 2014-го в нем располагается Донецкая областная администрация.

Расположение Краматорска

Краматорск расположен в долине реки Казенный Торец — притока Северского Донца в бассейне Дона, рельеф равнинный, но изрезан оврагами и балками (высохшие русла рек). Площадь города — 77,36 кв. км. Административно разделен на восемь микрорайонов. До начала в 2022-м боевых действий местные власти собирались построить на севере города еще один микрорайон — Европейский.

Городская застройка сформировалась вокруг двух градообразующих предприятий — Старокраматорского и Новокраматорского машиностроительных заводов, расположившихся по обоим берегам Казенного Торца. Вокруг них образовались два главных района — соответственно Старый город на западном берегу с нерегулярной застройкой и расположенный к востоку от него Соцгород с регулярной планировкой улиц. Композиционный центр города — Площадь мира в Соцгороде с архитектурной доминантой в виде Дворца культуры.

Через город проходит национальная трасса Н20, связывающая Краматорск со Славянском, Донецком и Мариуполем, дороги территориального значения Т0510 и Т0514. Севернее Краматорска, через Славянск, проходит международная трасса М03. Крупный железнодорожный узел (вокзал и станция расположены в Старом городе) на стыке линий Славянск — Горловка и Краматорск — Бахмут (Артемовск), автовокзал (в Соцгороде) для пригородных, региональных и международных рейсов. Там также расположен аэропорт внутренних линий и военный аэродром.

Символика Краматорска

Действующая символика города утверждена в 2008 году и выполнена в национальных цветах Украины. Герб представляет собой голубой щит, вписанный в декоративный картуш и увенчанный серебряной городской короной, под ним — скрещенные кирка и кайло, перевитые желто-голубой лентой с названием города. В верхней части щита — горизонтальная полоса желтого цвета, там изображены три зеленых кленовых листа (отсылка к «городу-саду» — концепции развития жилых районов 1930-х годов). На голубом поле изображены символы промышленной специализации города — золотая шестеренка, в которую вписаны силуэты двух коперов, заводской трубы и домны того же цвета.

Флаг города выполнен в тех же цветах и состоит из трех горизонтальных полос — желтой, голубой и желтой в пропорции 1:4:1, по центру которого — шестерня с вписанными в них теми же символами с герба города.

Население Краматорска

Согласно переписи 2001 года, в городе проживало 181 025 человек. В национальном составе преобладали украинцы (70,18%) и русские (26,89%), а в языковом отношении — русский (67,87%) и украинский (31,06%) языки. На 1 января 2022 года украинская статистика оценивала численность города в 147 145 жителей.

В конце июля 2025 года глава местной военной администрации, подконтрольной Киеву, Вадим Филашкин заявил, что в Краматорске остаются около 53 тыс. жителей. Он рекомендовал им как можно быстрее уезжать из города.

История Краматорска

Первые поселения на месте будущего города возникли в XVIII веке, исторически входил в Слободскую Украину. Город был основан в 1868 году как железнодорожный полустанок Краматорская при строительстве Курско-Харьковско-Азовской железной дороги неподалеку от слобод Белянское (ныне в черте Краматорска) и Шабельковка (ныне поселок, обе существуют с XVIII века). Этимология названия дискуссионна. После того как в 1878 году через Краматорскую была проведена линия Донецкой каменноугольной железной дороги, станция стала узловой, началось интенсивное промышленное развитие с участием иностранного капитала. В 1885 году был введен в эксплуатацию завод по производству извести и алебастра, в 1896-м открылся литейный и механический завод (в будущем Старокраматорский машиностроительный), в 1898-м — первая доменная печь (в будущем металлургический завод). В 1897-м в населенном пункте проживало почти 12 тыс. человек.

До революции входил в Белянскую волость Изюмского уезда Харьковской губернии. В 1923 году получил статус райцентра, с 1932-го — город областного подчинения. В октябре 1929 года началось строительство Новокраматорского машиностроительного завода, который был пущен в строй в 1934 году и стал одним из ведущих предприятий города и района (ныне ПРАТ «НКМЗ»). Вокруг него образовался новый район (Соцгород), а к 1990 году число занятых на этом предприятии достигло 30 тыс. рабочих.

С октября 1941-го по начало февраля 1942-го и с конца февраля 1942-го по сентябрь 1943-го Краматорск находился под немецкой оккупацией. После войны развивался как промышленный центр, велось активное жилищное строительство. В течение 1980–1990-х годов пострадал от социально-экономического кризиса и всплеска организованной преступности. В начале вооруженного противостояния на востоке Украины в апреле—июле 2014 года контролировался сторонниками самопровозглашенной ДНР, затем ВСУ вернули контроль себе.

Ныне Краматорск — один из центров тяжелого машиностроения. Главные специализации — машино- и приборостроение, металлургия, развито производство машин и оборудования, электроники, транспортных средств. Там работали предприятия металлургии и металлообработки. Машиностроительная продукция обеспечивала до 70% всего промышленного выпуска, продукты металлургии (сталь, прокат) — около 10%.

Среди крупнейших бюджетообразующих предприятий города — НКМЗ (станки и оборудование для доменных печей, экскаваторы), «Энергомашспецсталь» (турбины и другое оборудование для атомных установок и реакторов), металлопрокатный и ферросплавный заводы, завод тяжелого станкостроения, предприятия «Фурлендер Виндтехнолоджи» (производство ветроэнергетических установок), «Донмет» (газосварочное оборудование). Есть три вуза, несколько техникумов, музей истории города, художественный музей.

Бои за Краматорск

После начала полномасштабных боевых действий в 2022 году Краматорск вместе со Славянском стал одной из главных целей военной операции России в Донбассе. Стратегическое значение этих городов заключается в том, что они образуют крупнейшую подконтрольную Киеву городскую агломерацию. А она, в свою очередь, является самым важным транспортно-логистическим узлом и укрепленным районом северного Донбасса.