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«Дочка» «Газпрома» купит 27,5% в операторе «Сахалина-2» вместо НОВАТЭКа

Структура «Газпрома» вместо НОВАТЭКа купит 27,5% в «Сахалинской Энергии»
Структура «Газпрома» вместо структуры НОВАТЭКа купит 27,5% за 94,8 млрд руб. в компании «Сахалинская Энергия», операторе проекта «Сахалин-2», следует из распоряжение правительства. Кабмин утвердил такую стоимость в декабре
«Газпром» GAZP ₽158,5 +1,32% Купить
НОВАТЭК NVTK ₽1 359,2 +0,98% Купить
Фото: Александр Семенов / ТАСС
Фото: Александр Семенов / ТАСС

Структура «Газпрома» — «Сахалинский проект» — вместо структуры НОВАТЭКа, купит долю 27,5% за 94,8 млрд руб. в компании «Сахалинская Энергия», операторе проекта «Сахалин-2», следует из распоряжения правительства.Кабмин постановил создать компанию «Сахалинский проект» в августе 2022 года. Предполагалось, что чуть более 50% долю в ней получит «Газпром Сахалин холдинг», а 49% будет принадлежать самому оператору.

При этом зарубежные совладельцы проекта «Сахалина-2» должны были подтвердить участие в новом юрлице. Среди них были нидерландо-британская Shell (27,5% минус одна акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Последние подтвердили, что остаются в проекте, однако Shell проинформировала, что не будет входить в состав совладельцев нового оператора.

В конце июня того же года президент Владимир Путин подписал указ о спецмерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Согласно документу все права и обязанности оператора проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» — компании Sakhalin Energy Investment Company, которая зарегистрирована на Бермудских островах, перешли созданной правительством компании.

Нефтегазовый проект «Сахалин» включает освоение Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского морского шельфа в Охотском море.

Нефть и газ, которые добываются на проекте, поступают по транссахалинской трубопроводной системе через на производственный комплекс «Пригородное», который включает в себя завод по производству СПГ и терминал отгрузки нефти. Проектная мощность производства объекта составляет 9,6 млн т СПГ в год. По итогам 2022 года компания произвела около 11,5 млн т СПГ и порядка 3,7 млн т нефти марки Sakhalin Blend.

В апреле 2023 года правительство одобрило продажу доли НОВАТЭКу. В декабре того же года вице-премьер Александр Новак заявил, что сделка по вхождению НОВАТЭКа в проект «Сахалин-2» продолжает прорабатываться. Кабмин утвердил оценку доли участия Shell в проекте Сахалин-2 на уровне 94,8 млрд руб в том же месяце. В сентябре глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что сделка по покупке его компанией доли Shell в проекте «Сахалин-2» задерживается, не пояснив причины.

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Георгий Смирнов
Газпром НОВАТЭК «Сахалин-2»
ПАО "ГАЗПРОМ" НОВАТЭК ООО "САХАЛИНСКАЯ ЭНЕРГИЯ"
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