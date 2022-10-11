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«Ведомости» узнали оценку ущерба из-за решений ExxonMobil по «Сахалину-1»

«Ведомости»: бюджет потерял из-за блокировки Exxon «Сахалин-1» 4 млрд руб., считают в Думе
ExxonMobil весной сократила добычу на «Сахалине-1» до 10 тыс. баррелей в сутки, потери бюджета с того времени достигли 20 млрд руб., подсчитали в Госдуме. Депутаты сочли, что компания «создает социальную напряженность» на Сахалине
Exxon Mobil XOM $98,72 Купить
Фото: Николай Михальченко / ТАСС
Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Бюджетные потери России из-за блокировки работы «Сахалина-1» прежним оператором ExxonMobil составляют около 4 млрд руб. ежемесячно, половина суммы приходится на потери бюджета Сахалина. Такая оценка приводится в справке комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, она подготовлена на основе предоставленной властями Сахалина и Минвостокразвития документации, пишут «Ведомости».

Источник газеты добавил, что Счетная палата оценивает имущество проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в $24,3 млрд, отмечая невыполнение операторами обязательств по его передаче государству. По словам собеседника, такая ситуация также может повлиять на финальную сумму ущерба.

Сумма ущерба Exxon будет включать не только прямую недополученную прибыль их-за прекращения добычи и недополучения доходов бюджета, считает гендиректор Института национальной энергетики Александр Фролов. В эту сумму также будет включен экологический ущерб, удорожание оборудования и услуг для проекта, указал он.

Проект «Сахалин-1» реализуется в рамках соглашения о разделе продукции с 1996 года. Он включает три месторождения на Сахалине (Чайво, Одопту и Аркутун-Даги) с потенциальными извлекаемыми запасами 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м газа.

ExxonMobil принадлежит 30% «Сахалина-1», «Эксон нефтегаз лимитед» — ее дочерняя структура. В начале марта компания решила выйти из проекта и вывезти сотрудников из России. Затем ExxonMobil блокировала работу «Сахалина-1», говорится в справке комитета Госдумы: в мае компания сократила добычу на проекте с 220 тыс. до 10 тыс. баррелей в сутки. Совокупные потери страны действий ExxonMobil уже составили не менее 20 млрд руб., пишет издание.

Госдума в связи с решением ExxonMobil покинуть «Сахалин-1» в конце сентября инициировала проверку действий компании. Невыполнение обязательств американской компанией «создает высокую социальную напряженность в регионе», заявила депутат, вице-спикер Ирина Яровая, которая возглавила комиссию. Спикер Вячеслав Володин тогда отметил, что иностранные компании обязаны соблюдать закон, в противном случае «надо с ними разбираться».

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В начале октября президент Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора «Сахалина-1» и отстранении из него ExxonMobil. Новому оператору передаются все права и обязанности «Эксон Нефтегаз Лимитед». Все имущество консорциума, который вел проект «Сахалин-1», передается в собственность России.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
«Сахалин-1» Exxon Дальний Восток Сахалин
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