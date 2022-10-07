Путин отстранил «дочку» Exxon Mobil от проекта «Сахалин-1»

Вид на береговую буровую установку «Ястреб» на буровой площадке «Чайво», построенную в рамках проекта «Сахалин-1». (Фото: Александр Семенов / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1» и исключении из проекта компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», дочки американского нефтегазового гиганта Exxon Mobil. Новым управляющим оператором «Сахалина-1» станет «дочка» «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф»

Новому оператору передаются все права и обязанности «Эксон Нефтегаз Лимитед». Все имущество консорциума, который вел проект «Сахалин-1», передается в собственность России.

Иностранные участники «Сахалина-1» должны в течение месяца согласиться или отказаться от перерегистрации доли в проекте на нового оператора.

В начале марта ExxonMobil объявила о выходе из проекта «Сахалин-1» и вывозе сотрудников из страны. В апреле компания заморозила проект «Дальневосточный СПГ» в Хабаровском крае.

ExxonMobil принадлежит 30% «Сахалин-1». Помимо нее в проекте участвует «Роснефть» через свои родственные организации «РН-Астра» (8,5%) и «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (11,5%). Кроме того, в него инвестировали японский консорциум Sodeco (30%) и индийская государственная нефтяная компания «ОНГК Видеш Лтд» (20%).

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