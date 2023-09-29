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Правительство решило продать долю Exxon в «Сахалине-1» российскому юрлицу

Правительство решило продать долю ExxonMobil в «Сахалине-1» российскому юрлицу
Сюжет
Война санкций
Министры утвердили правила оценки и продажи доли Exxon в «Сахалине-1», согласно которым ее может получить только российское юридическое лицо. Американская компания объявила о выходе из проекта в марте прошлого года
Exxon Mobil XOM $116,85 -2,23% Купить
Фото: Александр Семенов / ТАСС
Фото: Александр Семенов / ТАСС

Правительство России утвердило правила проведения оценки и продажи невостребованной доли (30%) американской Exxon Neftegaz Limited («дочка» ExxonMobil) в уставном капитале оператора нефтегазового проекта «Сахалин-1». Соответствующее постановление, копия которого имеется в распоряжении РБК, подписал премьер-министр Михаил Мишустин 28 сентября.

Согласно документу оценку доли Exxon проведет независимый оценщик «Б1 — Консалт», после чего она будет передана на утверждение правительства. Росимущество обеспечит продажу доли в уставном капитале ООО «Сахалин-1». Участвовать в отборе покупателей может российское юридическое лицо, соответствующее критериям, утверждаемым правительством России.

В случае если заявка будет подана лишь одной компанией или только одно юрлицо признано соответствующим критериям, отбор не проводится, а эта компания будет объявлена победителем при начальной цене, то есть утвержденной правительством оценки доли Exxon в «Сахалине-1»).

Проект «Сахалин-1» реализуется в рамках соглашения о разделе продукции с 1996 года. Он включает три месторождения на Сахалине (Чайво, Одопту и Аркутун-Даги) с потенциальными извлекаемыми запасами 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м газа. В конце сентября 2021 года на тот момент оператор проекта Exxon Neftegas Limited сообщал, что планирует инвестировать в «Сахалин-1» $5 млрд в течение пяти лет.

ExxonMobil принадлежало 30% «Сахалина-1». Помимо нее в проекте участвовали «Роснефть» через свои родственные организации «РН-Астра» (8,5%) и «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (11,5%, а также японский консорциум Sodeco (30%) и индийская государственная нефтяная компания «ОНГК Видеш Лтд» (20%).

В марте прошлого года ExxonMobil объявила о выходе из проекта «Сахалин-1» и вывозе сотрудников из страны. На этом добыча на «Сахалине-1» была сокращена до 10 тыс. барр. в сутки, а потери бюджета с того времени достигли 20 млрд руб., заявили в Госдуме в октябре 2022 года.

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В том же месяце Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1» и исключении из него американской компании. Новым управляющим оператором «Сахалина-1» стала «дочка» «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф». Все имущество консорциума, который вел проект «Сахалин-1», передалось в собственность России.

Японские участники решили продолжить участие и в «Сахалине-1», и в «Сахалине-2», Москва сохранение долей одобрила. Ранее японские власти говорили о важности проектов для стабильных поставок нефти.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Артём Кореняко Артём Кореняко
Exxon ExxonMobil Сахалин-1 правительство продажа активов санкции
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