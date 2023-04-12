Правительство одобрило продажу 27,5% «Сахалинской энергии» НОВАТЭКу

НОВАТЭК приобретет почти 27,5% доли ООО «Сахалинская энергия» — оператора СПГ-проекта «Сахалина-2» — за 94,8 млрд руб. 27,5% принадлежало Shell, отказавшейся участвовать в проекте

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

НОВАТЭК приобретет почти 27,5% доли ООО «Сахалинская энергия» за 94,8 млрд руб., следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает «Интерфакс».

«Утвердить цену продажи доли в размере 27,49999998621683 процента уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская энергия» в размере 94,8 млрд руб. и определить, что продажа указанной доли подлежит обществу с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК Московская область», — говорится в документе.

РБК направил запросы в пресс-службы вице-премьера Александра Новака и НОВАТЭКа.

В начале марта газета «Коммерсантъ» писала, что НОВАТЭК сообщила правительству о желании купить 27,5% доли в СПГ-заводе «Сахалин-2», принадлежавшей ушедшей из страны Shell. О том, что НОВАТЭК присматривается к доле Shell, глава компании Леонид Михельсон говорил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) еще осенью прошлого года.

Основные акционеры «Сахалина-2» — «Газпром» (50%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%), остальная доля принадлежала Shell. Летом прошлого года согласно указу президента Владимира Путина оператором СПГ-проекта вместо зарегистрированной на Бермудах компании Sakhalin Energy стало российское ООО «Сахалинская энергия». Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли, а Shell отказалась. Правительство оценило стоимость доли Shell в 94,8 млрд руб.

В начале апреля издание сообщило, что НОВАТЭК получил согласие властей на то, чтобы Shell получила 94,8 млрд руб. за свою долю в «Сахалине-2» и смогла перечислить эти деньги на свой зарубежный счет.