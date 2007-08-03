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Ростехнадзор повторно проверит "Сахалин-1" и "Сахалин-2"
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Ростехнадзор повторно проверит "Сахалин-1" и "Сахалин-2"
Экономика, 03 авг 2007, 15:07
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Ростехнадзор повторно проверит "Сахалин-1" и "Сахалин-2"
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) начинает очередную проверку проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", сообщает пресс-служба ведомства.

Комиссия Ростехнадзора должна узнать, как компании-операторы соблюдают требования безопасности при эксплуатации и строительстве трубопроводного транспорта, морских и береговых сооружений нефтегазодобычи, нефтеотгрузочного терминала в Де-Кастри, завода сжиженного природного газа (СПГ).

Приказ о проведении в августе 2007г. целевой проверки соблюдения требований законодательства РФ в области промышленной и экологической безопасности компаниями-операторами "Эксон Нефтегаз Лимитед" и "Сахалин Энерджи" при осуществлении данных инвестпроектов подписал руководитель Ростехнадзора Константин Пуликовский. Ожидается, что результаты проверки станут известны в сентябре.

Инспекторы проверят наличие и соблюдение требований технико-экономического обоснования, проектной документации на разработку и обустройство месторождений, нормативных правовых актов и нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасных производственных объектах. Ростехнадзор будет проверять, как организован и осуществляется производственный контроль за соблюдением промышленной безопасности, как организован контроль качества строительства и монтажа оборудования.

Комиссия ведомства также проверит качество сварочных и монтажных работ, наличие аттестации оборудования, работающего под давлением, и подъемных сооружений. Комиссия уточнит также уровень профессиональной подготовки специалистов компаний и подрядных организаций на предмет их знания требований промышленной безопасности. Особое внимание будет уделено вопросам организации производственного экологического контроля, мероприятиям по снижению негативного воздействия на окружающую среду, разработке и реализации программ реабилитации загрязненных территорий.

Отметим, что несколько дней назад экологи предъявили обвинение оператору "Сахалина-2" - компании Sakhalin Energy - в нарушении законодательства при строительстве 800-километрового нефтегазопровода проекта. Суть претензий сводилась к тому, что в ходе строительства не предпринимаются меры против оползней и эрозии. В результате этого грунт сползает со строительных площадок в реки и ручьи, попадая в места нереста лосося.

В свою очередь в Sakhalin Energy обвинения экологов отвергли и заявили, что работы по строительству переходов трубопровода через ручьи, впадающие в нерестовую реку Кринка, можно осуществлять только с 1 сентября по 14 мая, то есть за рамками нерестового сезона. Кроме того, в компании заявили, что все восстановительные работы и мероприятия по борьбе с эрозией будут выполнены в кратчайшие сроки, как только это станет возможным.

Напомним, Ростехнадзор уже проводил масштабные проверки на обоих проектах. В конце 2006г., когда была завершена комплексная проверка "Сахалина-2", замглавы Росприроднадзора Олег Митволь пообещал направить на судебные разбирательства все материалы по выявленным нарушениям. Он сообщил, что иски будут подаваться в том числе в российские судебные инстанции и Стокгольмский суд, суды Бельгии, Великобритании и Италии - "во все возможные инстанции". Между тем ситуацию удалось урегулировать: в марте с.г. акционеры проекта "Сахалин-2" представили в Министерство природных ресурсов план-график природоохранных мероприятий по устранению замечаний. Документ включил в себя несколько разделов, касающихся мероприятий по противоэрозийной защите и восстановлению земель, размещению отвалов грунта, землеустройству и землепользованию, сохранению биологического разнообразия, учету рекомендаций заключения государственной экологической экспертизы, сохранению рыбных ресурсов, а также строительству переходов трубопроводов через водные объекты, другие блоки. Большую часть мероприятий оператор проекта Sakhalin Energy пообещал реализовать до конца 2008г.

В марте же с.г. Росприроднадзор заявил о намерении проверить и "Сахалин-1". На первом этапе эксперты интересовались документацией проекта, а затем на месторождения выехала группа представителей Росприроднадзора из Москвы, которая работала вместе с инспекторами сахалинского филиала ведомства непосредственно на проекте. По словам губернатора Сахалина Ивана Малахова, больших экологических нарушений выявлено не было.

Проект "Сахалин-1" предусматривает разработку трех нефтегазовых месторождений - Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Потенциальные извлекаемые запасы этих месторождений составляют около 307 млн т нефти (2,3 млрд барр.) и 485 млрд куб. м газа. Добыча нефти на "Сахалине-1" началась 1 октября 2005г. В настоящее время газ в рамках проекта (более 1 млрд куб. м) поступает только на внутренний рынок РФ - в Хабаровский край - на основе долгосрочных контрактов. Оператором проекта "Сахалин-1" выступает американская Exxon Neftegaz Ltd.

Проект "Сахалин-2" предусматривает освоение Лунского и Пильтун-Астохского месторождений на шельфе Сахалина с общими геологическими запасами в 600 млн т нефти и конденсата и 700 млрд куб. м газа. Оператор проекта "Сахалин-2"- консорциум Sakhalin Energy. ОАО "Газпром" принадлежит 50%+1 акция проекта, "Шелл Сахалин Холдингс Б.В." - 27,5%, "Мицуи Сахалин Холдингс Б.В." - 12,5%, "Даймонд Гэс Сахалин Б.В." - 10%.

Теги: Ростехнадзор , СПГ , федеральная служба
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