Что такое госдолг и каких видов он бывает

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Что такое госдолг

Госдолг — это сумма кредитных обязательств государства. Государства получают заемные средства под процент и на определенный срок от физических или юридических лиц внутри страны, а также от иностранных граждан, организаций и правительств. Такие кредиты позволяют покрыть дефицит бюджета, вывести излишки денег из экономики или реализовать капиталоемкие проекты, однако их переизбыток может привести к дефолту. Госдолг измеряют в национальной или иностранной валюте, а также в процентах по отношению к ВВП. При его расчете учитывают непогашенную задолженность прошлых лет и текущие обязательства.

Из чего состоит госдолг

Размер госдолга в реальном времени определяют по следующим обязательствам:

Долговые ценные бумаги . Уполномоченный орган размещает облигации, а их покупатели — население, бизнес, нерезиденты, международные организации — фактически становятся кредиторами государства. В ценных бумагах отражены размер, порядок выплаты и доходность госзайма.

. Уполномоченный орган размещает облигации, а их покупатели — население, бизнес, нерезиденты, международные организации — фактически становятся кредиторами государства. В ценных бумагах отражены размер, порядок выплаты и доходность госзайма. Бюджетные кредиты — кредитные отношения участников одной бюджетной системы, когда регион, область или муниципалитет получает кредит от федерального бюджета или сам кредитует другой регион. Например, в России регионы могут получать бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры под 3% годовых на 15 лет.

— кредитные отношения участников одной бюджетной системы, когда регион, область или муниципалитет получает кредит от федерального бюджета или сам кредитует другой регион. Например, в России регионы могут получать бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры под 3% годовых на 15 лет. Кредитные договоры — прямое заимствование денежных средств у банков и международных финансовых организаций.

— прямое заимствование денежных средств у банков и международных финансовых организаций. Государственные гарантии — это поручительства государства по обязательствам его субъектов перед третьей стороной. Как пример — гарантии России по облигациям, выпускаемым АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Виды госдолга

Реальный госдолг зачастую оценивают как сумму всех обязательств государства перед кредиторами. Вместе с тем он бывает нескольких видов. Общий объем выпущенных облигаций и непогашенных займов с учетом процентов называется капитальным долгом, а расходы на выполнение обязательств в конкретный период времени (погашение тела и процентов кредита) — текущим долгом.

По балансу задолженностей и сбережений госдолг может быть положительным (когда больше долгов) или отрицательным (когда больше накоплений). К последнему стремится большинство стран. По срокам исполнения обязательств госзаймы могут быть краткосрочные (до одного года), среднесрочные (один год — пять лет) и долгосрочные (5–30 лет).

По юрисдикции кредитора госдолг может быть внутренним или внешним. Его номинируют в национальной или иностранной валюте.

Внутренний госдолг

В этом случае в роли кредитора выступают физические или юридические лица внутри страны, в качестве заемщика — федеральные, региональные или муниципальные власти. Помимо выпуска облигаций, заключения договоров о займах и предоставления гарантий, к данному виду госдолга относятся назначенные, но невыплаченные компенсации. Зачастую такие заимствования превышают внешние и исчисляются в национальной валюте. Среди исключений — размещение государственных евробондов на внутреннем фондовом рынке и их обслуживание в иностранной валюте.

Внешний госдолг

Такие обязательства возникают в случае привлечения денежных средств нерезидентов, других стран и международных организаций. Внешним госдолгом также считается задолженность государственных компаний по внешнеторговым операциям. В большинстве случаев он номинируется в иностранной валюте, но и тут есть исключения. Например, после начала военной операции на Украине и введения санкций со стороны западных стран, в том числе блокировки валютных выплат по российским евробондам, Минфин России выпустил замещающие облигации. Учет по ним стали вести в иностранной валюте, а выплаты производить в рублях.

Что такое потолок госдолга

Потолок госдолга — это закрепленный на законодательном уровне лимит на займы государства. Его используют для ограничения негативных последствий наращивания долговых обязательств. Несмотря на то что привлечение денежных средств способствует развитию фондового рынка, деловой активности и выводу из экономики лишних денег, существуют риски для заемщика. Среди них — уход инвесторов с частного рынка, вымывание свободных средств с последующим ростом ключевой ставки, инфляция и замедление экономики, а также утрата экономического суверенитета. Страны с высокой задолженностью начинают расходовать значительные бюджетные средства на выплаты долгов в ущерб финансированию здравоохранения, образования или экономических проектов, что негативно сказывается на экономическом развитии и благополучии граждан.

Как сравнивают уровень задолженности разных стран

Чтобы сравнить страны по закредитованности, необходимо рассчитать процентное отношение госдолга к ВВП. Специалисты Всемирного банка считают, что долг становится проблемой для экономики, когда этот показатель достигает 77%. В среднем по миру в 2023 году это соотношение достигло 54,7% (в 2020 году — 60,4%). Установленные потолки госдолга носят в значительной степени условный характер, однако рост заимствований до данного уровня является одним из признаков системных проблем в экономике.

На условия предоставления займов может повлиять кредитный рейтинг государства. Его присваивают международные рейтинговые агентства, крупнейшие из них — это «большая тройка»: Fitch, Moody’s и Standard & Poors.

Каждое имеет свою методологию оценки, которая учитывает не только текущее финансовое положение страны, но и опыт предыдущих лет. Рейтинги позволяют кредиторам понять, насколько безопасно давать в долг тому или иному государству. Обычно стране присваивается одна из четырех категорий, которые, в свою очередь, делятся на «инвестиционные» и «спекулятивные» (или «мусорные»). Как правило, присвоение уровня А означает платежеспособность заемщика, В — среднюю надежность, С — близость к банкротству, а D — дефолт. При этом в каждом классе существуют дополнительные категории, помогающие лучше ранжировать оцениваемые страны.

Например, у агентства Fitch принято несколько уровней кредитного рейтинга:



ААА — это наивысший уровень платежеспособности и минимальный риск дефолта;



АА — высокий уровень платежеспособности и низкая вероятность дефолта;



А — высокая платежеспособность, но более уязвимая по сравнению с более высокими уровнями, дефолт на низком уровне;



BBB — риск дефолта умеренный;



BB — повышенный риск дефолта;



B — значительно повышенный уровень риска дефолта;



CCC — очень высокий риск дефолта;



CC — один из самых высоких рисков дефолта относительно других;



C — начался процесс, похожий на дефолт;



RD — дефолт, по мнению Fitch, произошел, но не был официально признан;



D — дефолт признан.



Категории от AAA до BBB считаются инвестиционными, от BB до D — спекулятивными. Дополнительные обозначения +/- используются для уровней от AA до CCC, чтобы указать на относительные различия в вероятности дефолта.

Вследствие этого, по подсчетам Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), развивающиеся страны Африки, Латинской Америки, Азии и Океании получают кредиты по ставкам в среднем в 2–4 раза выше, чем США, и в 6–12 раз выше, чем Германия.

Госдолг в разных странах

По данным UNCTAD, в 2023 году совокупный объем государственного долга в мире достиг $97 трлн, из них $68 трлн приходилось на развитые страны. При этом 38% развивающихся стран тратили на обслуживание госдолга более 10% бюджета — зачастую больше, чем на образование, здравоохранение и прочие социальные расходы. Весной 2024 года МВФ в своем обзоре Fiscal Monitor оценил размер глобального государственного долга в 2023 году в 93,2% мирового ВВП и спрогнозировал его рост до 99% к 2029 году.

Согласно UNCTAD, среди развитых стран лидерами по госдолгу в абсолютном выражении являлись в 2023 году США ($33,4 трлн), Япония ($10,6 трлн), Франция ($3,4 трлн) и Германия ($2,9 трлн). Среди развивающихся стран наибольший объем госдолга накопили Китай ($14,8 трлн), Индия ($3,0 трлн), Бразилия ($1,8 трлн), Мексика ($950 млрд) и Египет ($378 млрд).

Согласно обзору Всемирного банка, уровень мирового долга неуклонно растет последние десятилетия. Рекордный с 1970 года прирост объема государственных заимствований произошел во время пандемии коронавируса в 2020 году. Тогда на фоне массовых локдаунов и рецессии требовалась колоссальная поддержка населения и бизнеса, в результате бюджетные средства быстро заканчивались, и правительства активно прибегали к кредитованию. По оценкам МВФ, коэффициент госдолга в мире достиг тогда рекордных 99% мирового ВВП, составив около 40% совокупного долга мира (256% ВВП, или $226 трлн, — в него помимо госдолга входят долги домохозяйств и нефинансовых организаций). При этом особенно быстро вырос государственный долг у стран с развитой экономикой (с 70% ВВП в 2007-м до 124% в 2020 году). В следующие годы в связи с повышением процентных ставок показатель соотношения долга к ВВП снизился, но вырос в абсолютных значениях.

Госдолг США

Госдолг США подразделяется на внутригосударственный и публичный — их размер на начало октября 2024 года достиг порядка $7,4 трлн и $28,32 трлн соответственно. Первая категория обязательств — это бюджетная задолженность перед различными госструктурами, а вторая — казначейские ценные бумаги у частных лиц, корпораций, Федеральной резервной системы, правительств штатов и иностранных государств. И внутригосударственный, и публичный госдолг номинируется в долларах.

Американский бюджет последний раз был профицитным в 2001 году, тогда объем заимствований составлял $5,77 трлн. США — единственная страна в мире, которая имеет возможность погасить дефицит бюджета с помощью эмиссии, так как в долларах хранится 58,22% мировых резервов. Гособлигации США — одни из наиболее популярных бумаг среди мировых инвесторов. Они отличаются небольшой доходностью и высокой надежностью.

Вместе с тем в МВФ считают, что рост американского госдолга угрожает мировой экономике. По оценке экспертов фонда, к 2032 году он может превысить 140% ВВП. Бюджетное управление конгресса США в 2024 году спрогнозировало, что общий государственный долг к 2034 году вырастет до $50,7 трлн, или 122% ВВП.

В июне 2023 года президент США Джо Байден приостановил действие лимита госдолга до 2 января 2025 года. После того как в январе 2024 года госдолг вырос до $34 трлн, министр финансов США Джанет Йеллен назвала эту цифру пугающей. Она сказала, что долг «вполне управляем», однако в будущем «надо принять меры, чтобы убедиться в снижении дефицита».

Госдолг России

Государственный долг России складывается из внутренних и внешних обязательств правительства, а также займов регионов и муниципалитетов. После введения против России санкций в 2014 году и падения цен на нефть власти наращивали государственные резервы и соблюдали жесткую долговую дисциплину. В результате в 2019 году был зафиксирован отрицательный госдолг. Тогда, по оценке Минэкономразвития, чистые активы (разница депозитов и долговых обязательств) составили 1,25% прогнозного ВВП. Обратной стороной такой политики стали низкие темпы роста экономики из-за дефицита фискальных стимулов.

После начала пандемии коронавируса власти снова нарастили объем заимствований. По итогам 2020 года госдолг составил 17,8% ВВП, или 18,99 трлн руб., а к 2024-му — 15% ВВП, или 25,6 трлн руб.

Российский Минфин по состоянию на 1 сентября 2024 года оценивал внешний госдолг в $53,35 млрд, а внутренний — в 21,507 трлн руб. При этом доходность долгосрочных облигаций впервые в истории превысила отметку 16%.

Госдолг Китая

Экономика КНР — вторая по величине в мире, однако в последние годы темпы ее роста замедлились из-за накопленных структурных проблем, в том числе в секторе недвижимости. На этом фоне увеличивается госдолг. Большую проблему для властей Китая представляет «скрытый долг» провинций и муниципалитетов. Он образовался в результате заимствований региональных администраций на финансирование инфраструктуры и производств и к лету 2024 года достиг, по некоторым оценкам, 32,2 трлн юаней (или порядка $4,44 трлн). Весной 2024 года агентства Fitch и Moody’s ухудшили свои прогнозы по долгосрочному кредитному рейтингу Китая со «стабильного» до «негативного».

По итогам 2022 года госдолг центрального правительства Китая составлял 77,1% ВВП, а к 2028 году может достигнуть 104,9% ВВП, считают в МВФ. Китайские власти установили потолок госдолга центрального бюджета на 2024 год на уровне 35,2 трлн юаней (порядка $4,89 трлн). При этом базовая доходность гособлигаций демонстрировала самые низкие показатели за последние 20 лет — около 2,3%.

К чему может привести неуплата госдолга

Отсутствие денег и отказ правительства от исполнения своих обязательств перед кредиторами говорит о дефолте. Иными словами, это ситуация банкротства на государственном уровне.

Справиться с критической внутренней задолженностью можно путем эмиссии, повышения налогов или новых заимствований из-за рубежа. Это приведет к инфляции и иным экономическим проблемам, но позволит избежать дефолта. При неуплате в срок займов и процентов по ним внешним кредиторам, как правило, составляется индивидуальная программа реструктуризации. При этом она не гарантирует полного возврата долга. Заемщику грозит снижение кредитных рейтингов, снижение инвестиционной привлекательности и дальнейшее сокращение темпов развития экономики.