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Политика ,  
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Дефицит бюджета США достигнет $1,9 трлн в 2024 году на фоне помощи Киеву

Общий государственный долг страны к 2034 году вырастет до $50,7 трлн, или 122% ВВП страны, следует из доклада бюджетного управления конгресса
Фото: Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

Бюджетное управление конгресса США прогнозирует, что дефицит федерального бюджета в этом году достигнет $1,9 трлн, а к 2034 году — $2,8 трлн. Общий государственный долг к 2034 году вырастет до $50,7 трлн, или 122% ВВП страны, следует из доклада. В феврале ожидалось, что госдолг достигнет $48,3 трлн в 2034 году, или 116% ВВП. Сейчас он составляет $34,7 трлн.

«По текущим прогнозам бюджетного управления конгресса, дефицит бюджета в 2024 году увеличится на $0,4 трлн (или 27%) по сравнению с прогнозами февраля 2024 года, а совокупный дефицит за 2025–2034 годы — на $2,1 трлн (или 10%). Наибольший вклад в совокупный дефицит внесли принятые недавно законы, что добавило $1,6 трлн к прогнозируемому дефициту. Эти законы включали чрезвычайные дополнительные ассигнования на $95 млрд на помощь Украине, Израилю и странам Индо-Тихоокеанского региона», — говорится в докладе.

Госдолг США впервые в истории превысил $34 трлн
Политика
Фото:Michael Reynolds / EPA / ТАСС

The Washington Post связывает рост дефицита бюджета и госдолга с финансированием помощи Украине, Израилю и Тайваню, инвестициями в промышленный сектор США, а также планами президента Джо Байдена сократить или полностью простить студенческие займы десяткам миллионов американцев. Кроме того, согласно прогнозам бюджетного управления, расходы на федеральную программу медицинского страхования для пожилых Medicare увеличатся на $50 млрд. Рост госдолга объясняется также чрезвычайными мерами, связанными с пандемией коронавируса, а также налоговой реформой экс-президента Дональда Трампа, который в 2017 году снизил ставку налога на прибыль корпораций с 35 до 21%.

В январе этого года госдолг США впервые в истории превысил $34 трлн — за год он увеличился почти на 10%, на $2,7 трлн. Министр финансов Джанет Йеллен назвала размер долга «пугающим», но отметила, что он «вполне управляем».

В январе 2023 года государственный долг США достиг потолка, который установили в последний раз в 2021 году на уровне $31,4 трлн. Очередное повышение лимита в прошлом году затянулось почти на полгода из-за споров между демократами и республиканцами. Первые, в том числе президент Джо Байден и глава Минфина, призывали конгресс повысить потолок без каких-либо условий. Республиканцы настаивали на сокращении бюджетных расходов при увеличении лимита.

На конец апреля США располагали денежными средствами в размере всего около $300 млрд, писала The New York Times. Стране грозил дефолт. Йеллен предупреждала, что деньги в казне могут закончиться в начале лета. В итоге Байден и занимавший тогда пост спикера палаты представителей республиканец Кевин Маккарти смогли достичь компромисса.

В июне американский лидер подписал закон, согласно которому потолок госдолга был отменен до января 2025 года.

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Авторы
Теги
Елена Чернышова
дефицит бюджета США госдолг военная помощь Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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