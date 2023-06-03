Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
Министр обороны КНР призвал Резникова использовать «все» для мира Политика, 21:56
Мэр Донецка сообщил об обстреле Куйбышевского района Политика, 21:50
На Украине в четырех регионах объявили воздушную тревогу Политика, 21:24
Купленный за €100 млн Азар покинет «Реал» свободным агентом Спорт, 21:20
Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США выше $31,4 трлн Экономика, 21:19
«Милан» решил не продлевать контракт с Ибрагимовичем Спорт, 21:02
Пригожин договорился с Кадыровым «спустить конфликт на тормозах» Политика, 21:00
Как развить критическое мышление
На интенсиве РБК Pro вы научитесь анализировать любую информацию
Прокачать навык
Киев объявил Будапешту демарш из-за видео с картой Украины без Крыма Политика, 20:56
Анкару затопило после ливня в день инаугурации Эрдогана. Видео Общество, 20:14
ПСЖ объявил об уходе Месси Спорт, 20:12
«Зенит» продлил контракт с основным голкипером Спорт, 20:04
В Воронеже обрушилась опора Каменного моста Общество, 19:59
Патриарх сообщил, что «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя год Общество, 19:51
Семак повторил рекорд «Зенита» по победам в качестве тренера Спорт, 19:29
Экономика ,  
0 

Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США выше $31,4 трлн

Белый дом: Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США выше $31,4 трлн
Потолок госдолга США повысили после неоднократных предупреждений Минфина о возможном дефолте уже в начале июня. До начала 2025 года действие лимита приостанавливается, а со 2 января он будет увеличен
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Jim Watson / Getty Images)

Президент США Джо Байден подписал закон, который приостанавливает действие лимита по госдолгу до 1 января 2025 года, а со 2 января увеличивает его, «для выполнения обязательств, выпущенных в период приостановления», сообщает пресс-служба Белого дома.

Также документ устанавливает новые лимиты дискреционных расходов, отменяет «определенные необязательные балансы» и прекращает приостановку выплат по федеральным студенческим кредитам.

Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами — ими могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства и крупные фонды. Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет. Текущий уровень госдолга в размере $31,4 трлн был превышен в январе.

Минфин США предупреждал о наступлении дефолта с 5 июня, если конгресс и Белый дом не договорятся о компромиссе. «Мы все читали сказку о Золушке. Золушка должна покинуть бал ровно в полночь. Мы подошли к этому моменту, поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы мы, пожалуйста, решить эту проблему?» — призывала глава МВФ Кристаллина Георгиева.

Байден и демократы призывали конгресс повысить потолок без каких-либо условий. Республиканцы, контролирующие палату представителей, отказывались одобрять его увеличение без сокращения бюджетных расходов.

29 мая Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти пришли к компромиссу. Так, помимо приостановления действия лимита соглашение ограничит расходы на 2024 и 2025 годы, вернет неиспользованные средства на борьбу с пандемией коронавируса, ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые энергопроекты. В Белом доме заверили, что соглашение по госдолгу не отразится на помощи Украине.

Читайте на РБК Pro
Как китайская Кремниевая долина извлекла пользу из противостояния с США
«Песо — доллар — матрас». Почему инфляция в Аргентине взлетела выше 100%
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Инфаркт от перца: чем может быть опасна острая еда
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Госдолг США Джо Байден законы
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Сенаторы США одобрили законопроект о потолке госдолга
Политика
Палата представителей США одобрила повышение потолка госдолга
Политика
Байден заявил о предотвращении «коллапса» из-за закона о госдолге США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter