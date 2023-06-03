Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США выше $31,4 трлн

Потолок госдолга США повысили после неоднократных предупреждений Минфина о возможном дефолте уже в начале июня. До начала 2025 года действие лимита приостанавливается, а со 2 января он будет увеличен

Джо Байден (Фото: Jim Watson / Getty Images)

Президент США Джо Байден подписал закон, который приостанавливает действие лимита по госдолгу до 1 января 2025 года, а со 2 января увеличивает его, «для выполнения обязательств, выпущенных в период приостановления», сообщает пресс-служба Белого дома.

Также документ устанавливает новые лимиты дискреционных расходов, отменяет «определенные необязательные балансы» и прекращает приостановку выплат по федеральным студенческим кредитам.

Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами — ими могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства и крупные фонды. Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет. Текущий уровень госдолга в размере $31,4 трлн был превышен в январе.

Минфин США предупреждал о наступлении дефолта с 5 июня, если конгресс и Белый дом не договорятся о компромиссе. «Мы все читали сказку о Золушке. Золушка должна покинуть бал ровно в полночь. Мы подошли к этому моменту, поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы мы, пожалуйста, решить эту проблему?» — призывала глава МВФ Кристаллина Георгиева.

Байден и демократы призывали конгресс повысить потолок без каких-либо условий. Республиканцы, контролирующие палату представителей, отказывались одобрять его увеличение без сокращения бюджетных расходов.

29 мая Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти пришли к компромиссу. Так, помимо приостановления действия лимита соглашение ограничит расходы на 2024 и 2025 годы, вернет неиспользованные средства на борьбу с пандемией коронавируса, ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые энергопроекты. В Белом доме заверили, что соглашение по госдолгу не отразится на помощи Украине.