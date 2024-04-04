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Счетная палата рассказала, как вырос госдолг России в 2023 году

Счетная палата: госдолг России в 2023 году вырос на 12,2% — до 25,6 трлн рублей
Счетная палата оценила объем госдолга России по итогам 2023 года в 25,6 трлн руб., или 15% ВВП. Внешний долг в иностранной валюте сократился на $4,09 млрд, а в рублевом эквиваленте увеличился на 743,9 млрд руб.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

По итогам 2023 года госдолг России вырос на 2,7 трлн руб. (12,2%) и составил 25,6 трлн руб., или 15% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты о годовом исполнении бюджета (pdf).

Внутренний долг вырос на 10,8% (2,03 трлн руб.) и составил 20,8 трлн руб. При этом внешний долг в иностранной валюте сократился на $4,09 млрд (в рублевом эквиваленте увеличился на 743,9 млрд руб.), или на 7,1% (18,4%), и составил $53,3 млрд (4782,4 млрд руб.).

В феврале Минфин отчитывался о росте суммарного госдолга российских регионов по итогам 2023 года на 14%. По данным ведомства, он составил 3,192 трлн руб. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предлагал списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам, кроме инфраструктурных.

По итогам 2022 года Счетная палата сообщила о сокращении на 1 п.п. объема госдолга России и оценивала его в 22,82 трлн руб., или 17,1% от ВВП. Тогда внешний госдолг страны снизился впервые за три года. По данным Счетной палаты, он составил 4,039 трлн руб.

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Фото:Chip Somodevilla / Getty Images
После начала военной операции на Украине и введения санкций Запада произошел резкий рост ставок на рынке, в том числе долговом. Тогда Центробанк был вынужден поднять ключевую ставку с 9,5 до 20%, но затем постепенно ее снизил. Сейчас она составляет 16% годовых.

Из-за роста ставок Минфин временно прекращал размещать облигации федерального займа, которые являются ориентиром для всех ставок на облигационном рынке.

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Юлия Овчинникова
Россия Счетная палата госдолг
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