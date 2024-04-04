Счетная палата рассказала, как вырос госдолг России в 2023 году
По итогам 2023 года госдолг России вырос на 2,7 трлн руб. (12,2%) и составил 25,6 трлн руб., или 15% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты о годовом исполнении бюджета (pdf).
Внутренний долг вырос на 10,8% (2,03 трлн руб.) и составил 20,8 трлн руб. При этом внешний долг в иностранной валюте сократился на $4,09 млрд (в рублевом эквиваленте увеличился на 743,9 млрд руб.), или на 7,1% (18,4%), и составил $53,3 млрд (4782,4 млрд руб.).
В феврале Минфин отчитывался о росте суммарного госдолга российских регионов по итогам 2023 года на 14%. По данным ведомства, он составил 3,192 трлн руб. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предлагал списать 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам, кроме инфраструктурных.
По итогам 2022 года Счетная палата сообщила о сокращении на 1 п.п. объема госдолга России и оценивала его в 22,82 трлн руб., или 17,1% от ВВП. Тогда внешний госдолг страны снизился впервые за три года. По данным Счетной палаты, он составил 4,039 трлн руб.
вынужден поднять ключевую ставку с 9,5 до 20%, но затем постепенно ее снизил. Сейчас она составляет 16% годовых.
Из-за роста ставок Минфин временно прекращал размещать облигации федерального займа, которые являются ориентиром для всех ставок на облигационном рынке.
В Москве из-за шквалистого ветра закрыли все парки. Видео
В Екатеринбурге мигрантам, которые приходят в ГИБДД для замены прав, стали выдавать повестки в военкомат
Акции Сбербанка достигли максимума с 4 января 2022 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила доковидные показатели
Патрушев заявил, что следы теракта в «Крокусе» ведут к украинским спецслужбам
Xiaomi начал поставки электрокара, покорившего Китай. Его уже можно купить в России
Минпромторг назвал пять самых продаваемых в 2024 году автомобилей в России. Карточки
Forbes назвал богатейших людей России. Список
Что купить на случай возможного ослабления рубля: 5 активов
На что сделать ставку во втором квартале: 10 акций от брокера ВТБ