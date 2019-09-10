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Экономика ,  
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Россия осталась без чистого государственного долга
Чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые после введения первых санкций и обвала цен на нефть 2014 года, выяснил РБК. Это стало возможно из-за рекордных резервов, которые полностью покрыли долг государства
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть. С середины 2019 года госдолг в широком понимании (внутренний и внешний долги федерального правительства, долги регионов и муниципальных образований) стал меньше, чем ликвидные активы «расширенного правительства» (федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов), подсчитал РБК на основании данных Минфина и ЦБ (см. инфографику).

Иными словами, если бы России вдруг понадобилось немедленно погасить все свои долги, это можно было бы сделать за счет одних только депозитов государственных органов в Центральном банке и коммерческих банках.

По состоянию на 1 августа 2019 года чистые активы расширенного правительства (депозиты минус долговые обязательства) составили 1,25% прогнозного ВВП 2019 года (по оценке Минэкономразвития). На 1 января 2019 года госдолг в расширенном понимании превышал госактивы на 1,5% ВВП.

Отсутствие у России чистого долга отражает ее уникальность среди рынков развивающихся стран, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Санкции и низкие цены на нефть заставили правительство копить запасы на черный день и соблюдать жесткую долговую дисциплину. «То, что сделано в макроэкономике России с 2014 по 2019 год, точно попадет в учебники», — считает министр экономического развития Максим Орешкин. Но обратная сторона столь жесткого подхода — дефицит фискальных стимулов для развития экономики. В 2017 году аналитики Sberbank CIB указывали, что Россия может нарастить общий долг на 50% без угрозы финансовой стабильности и тем самым отчасти решить проблему медленного роста.

Финансовые активы выше долга

  • Объем государственного долга федерального правительства, регионов и муниципальных образований на 1 августа равен 16,2 трлн руб. (около 15% прогнозного ВВП на 2019 год), следует из данных Минфина. Сумма образуется путем сложения внутреннего и внешнего долга Российской Федерации, долгов субъектов и муниципалитетов, включая государственные гарантии по кредитам предприятий.
  • Ликвидные активы государства — депозиты на счетах в ЦБ и банках в рублях и валюте — на ту же дату составили 17,6 трлн руб. (16,2% прогнозного ВВП), следует из обзора банковской системы ЦБ (.xlsx). Активы превысили долг еще 1 июня 2019 года, показывают данные Минфина и ЦБ.
  • Точно так же чистый долг расширенного правительства России оценивает рейтинговое агентство Fitch Ratings, сообщил РБК старший директор Fitch, главный аналитик по российским суверенным рейтингам Эрих Ариспе. По данным Fitch, в 2018 году долг расширенного правительства России опустился до 14,6% ВВП, а государственные активы выросли до 13,4% ВВП, включая 3,9% ВВП в Фонде национального благосостояния (ФНБ) и 2,9% ВВП бюджетных остатков на счетах Федерального казначейства.
  • Государственные депозиты — это в основном ликвидная часть ФНБ, которая хранится на счетах ЦБ в долларах, евро и британских фунтах, — 6,5 трлн руб. на 1 сентября, а также валюта, закупленная Минфином в январе—августе по бюджетному правилу, — 2,1 трлн руб. Эти средства пока не переведены в ФНБ — они находятся на едином бюджетном счете Федерального казначейства и также размещены в Центробанке.
  • Также ликвидные активы включают остатки средств на счетах внебюджетных фондов, например Пенсионного фонда, который по состоянию на 1 января 2019 года (последние данные Казначейства) держал на счетах и депозитах в Казначействе и банках 0,6 трлн руб.

инфографика общая

инфографика федеральный госдолг

В 2018 году Минфин закупил валюты на 4,1 трлн руб., в 2019 году она была зачислена в ФНБ. В текущем году закупки валюты в резервы продолжаются, поскольку российская нефть на рынке стоит дороже, чем цена отсечения в бюджете ($64,5 за баррель в январе—августе против $41,6). С января по август на эти цели направлено более 2,1 трлн руб. Объем ФНБ на 1 сентября достиг 8,2 трлн руб., а его ликвидная часть — уже 6,5 трлн руб.

РБК уже обращал внимание на резкий рост государственных резервов в 2018 году, который продолжается и в 2019-м. Объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора госуправления в 2018 году вырос на рекордные 3,87 трлн руб., что эквивалентно $56 млрд, указывал РБК, ссылаясь на данные Росстата о национальных счетах. Почти 3,9 трлн руб. прироста государственных депозитов — это рекорд за все время публикации этой статистики (с 2012 года).

Если провести аналогичные расчеты только для федерального правительства, окажется, что его ликвидные финансовые активы тоже превысили долг. На 1 августа федеральный госдолг составил 13,84 трлн руб. (12,8% прогнозного ВВП), а депозиты в ЦБ и коммерческих банках — 14,15 трлн руб. (13,05% ВВП).

РБК направил запросы в Федеральное казначейство и Минфин.

Расплата за резервы — меньший рост экономики

Большие ликвидные резервы — это осознанный выбор правительства, у которого как минимум две причины для него, считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Во-первых, в условиях санкций и закрытия внешних рынков государство вынуждено увеличивать накопления, чтобы гарантированно покрывать свои расходы. Во-вторых, такая политика является следствием травмы 1998 года, когда краткосрочные заимствования вдруг оказались недоступны, а обслужить их было невозможно. «Сочетание этих двух факторов привело к крайне риск-ориентированной политике», — резюмировал Куликов.

На фоне наращивания госрезервов российская экономика демонстрирует низкие темпы роста: за первое полугодие 2019 года ВВП увеличился только на 0,7% в годовом выражении. Правительство проводит очень жесткую бюджетную политику как с точки зрения контроля за госрасходами, так и с точки зрения повышения налогового бремени на экономику, отметила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Обратная сторона такой политики — торможение темпов роста ВВП, продолжила она. «Бюджет наращивает сбережения, по сути, изымая средства у частного сектора», — сказала РБК Орлова.

В мире мало стран, у которых государственные финансовые активы, как и у России, превышают валовый госдолг. Например, соотношение госдолга Турции к ВВП по итогам 2018 года превышало 30% — в два раза больше российского показателя, отмечает Антон Покатович из «БКС Премьер». Расплатой за такой уровень макроэкономической стабильности стали качество и скорость роста российской экономики, считает он. «Фактическим лейтмотивом отечественной госполитики в 2019 году остается тезис «стабильность превыше роста», — констатировал экономист.

Авторы: Юлия Старостина, Иван Ткачёв
Теги: бюджет, госдолг, Банк России
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