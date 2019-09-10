Россия осталась без чистого государственного долга

Чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые после введения первых санкций и обвала цен на нефть 2014 года, выяснил РБК. Это стало возможно из-за рекордных резервов, которые полностью покрыли долг государства

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть. С середины 2019 года госдолг в широком понимании (внутренний и внешний долги федерального правительства, долги регионов и муниципальных образований) стал меньше, чем ликвидные активы «расширенного правительства» (федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов), подсчитал РБК на основании данных Минфина и ЦБ (см. инфографику).

Иными словами, если бы России вдруг понадобилось немедленно погасить все свои долги, это можно было бы сделать за счет одних только депозитов государственных органов в Центральном банке и коммерческих банках.

По состоянию на 1 августа 2019 года чистые активы расширенного правительства (депозиты минус долговые обязательства) составили 1,25% прогнозного ВВП 2019 года (по оценке Минэкономразвития). На 1 января 2019 года госдолг в расширенном понимании превышал госактивы на 1,5% ВВП.

Отсутствие у России чистого долга отражает ее уникальность среди рынков развивающихся стран, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Санкции и низкие цены на нефть заставили правительство копить запасы на черный день и соблюдать жесткую долговую дисциплину. «То, что сделано в макроэкономике России с 2014 по 2019 год, точно попадет в учебники», — считает министр экономического развития Максим Орешкин. Но обратная сторона столь жесткого подхода — дефицит фискальных стимулов для развития экономики. В 2017 году аналитики Sberbank CIB указывали, что Россия может нарастить общий долг на 50% без угрозы финансовой стабильности и тем самым отчасти решить проблему медленного роста.