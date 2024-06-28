 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

В МВФ назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике

МВФ: вводимые США торговые ограничения — угроза для мировой экономики

К 2032 году государственный долг США может превысить 140% ВВП, это угрожает мировой экономике, говорится в ежегодном докладе Международного валютного фонда (МВФ).

«Есть необходимость остановить продолжающийся рост соотношения государственного долга к ВВП. <...> Ожидается, что при нынешней политике государственный долг будет неуклонно расти и к 2032 году превысит 140% ВВП», — говорится в документе. Авторы отчета назвали это риском как для американской, так и для мировой экономики.

Аналитики добавили, что введение таможенных пошлин и торговых барьеров также «не является правильным решением». Они подрывают мировую экономику и провоцируют введение ответных мер, пояснили в МВФ, призвав США взаимодействовать со своими торговыми партнерами.

Госдолг США — объем задолженности федерального правительства перед кредиторами: ими могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства или крупные фонды. Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет.

Госдолг США впервые в истории превысил $34 трлн
Политика
Фото:Michael Reynolds / EPA / ТАСС

В середине июня бюджетное управление конгресса США спрогнозировало, что общий государственный долг к 2034 году вырастет до $50,7 трлн, или 122% ВВП страны. The Washington Post связала рост дефицита бюджета и госдолга с помощью Украине, Израилю и Тайваню, инвестициями в промышленный сектор США, а также планами президента Джо Байдена сократить или полностью простить студенческие займы десяткам миллионов американцев.

Кадры с места пожара в Ярославской области

На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту

Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки

В Москве открыли первые Центры ментального здоровья

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Госдолг США США МВФ
Материалы по теме
Мишустин назвал госдолг России одним из самых низких в мире
Экономика
Кредиторы потребуют с Украины выплат по госдолгу впервые с 2022 года
Политика
Эксперты сообщили об упавшем интересе инвесторов к российскому госдолгу
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 27 июн, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 27 июн, 17:29
Гросси оценил риски из-за уничтожения поста радиационного контроля ЗАЭС Политика, 01:33
Новый глава Евросовета Кошта сообщил, что приступит к работе с 1 декабря Политика, 01:25
В МВФ назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике Экономика, 01:14
В Воронежской области объявили опасность атаки дронов Политика, 00:50
В Белом доме сообщили, что Байден не планирует помиловать Ассанжа Политика, 00:33
Критикующая политику России Каллас сменит Борреля во главе дипломатии ЕС Политика, 00:32
Россельхознадзор нашел сальмонеллу в свинине из Бразилии Общество, 00:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Доля желающей неограниченно тратить деньги молодежи упала с 70% до 57% Инвестиции, 00:00
Умер вошедший в историю сборной России хоккеист. Чем запомнился Березин Спорт, 00:00
Минэк протестирует доставку грузов дронами без внешнего контроля Технологии и медиа, 00:00
Как устроена политическая система Ирана и за что в ней отвечает президент База знаний, 00:00
Звезду шоу «Чудаки» получил условный срок за нападение на брата Общество, 27 июн, 23:51
В Словакии пассажирский поезд протаранил автобус и загорелся Общество, 27 июн, 23:45
Власти рассказали о попытках «выманить» у севастопольцев кадры атаки Общество, 27 июн, 23:34