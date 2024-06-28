В МВФ назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике

К 2032 году государственный долг США может превысить 140% ВВП, это угрожает мировой экономике, говорится в ежегодном докладе Международного валютного фонда (МВФ).

«Есть необходимость остановить продолжающийся рост соотношения государственного долга к ВВП. <...> Ожидается, что при нынешней политике государственный долг будет неуклонно расти и к 2032 году превысит 140% ВВП», — говорится в документе. Авторы отчета назвали это риском как для американской, так и для мировой экономики.

Аналитики добавили, что введение таможенных пошлин и торговых барьеров также «не является правильным решением». Они подрывают мировую экономику и провоцируют введение ответных мер, пояснили в МВФ, призвав США взаимодействовать со своими торговыми партнерами.

Госдолг США — объем задолженности федерального правительства перед кредиторами: ими могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства или крупные фонды. Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет.

В середине июня бюджетное управление конгресса США спрогнозировало, что общий государственный долг к 2034 году вырастет до $50,7 трлн, или 122% ВВП страны. The Washington Post связала рост дефицита бюджета и госдолга с помощью Украине, Израилю и Тайваню, инвестициями в промышленный сектор США, а также планами президента Джо Байдена сократить или полностью простить студенческие займы десяткам миллионов американцев.