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Экономика ,  
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Госдолг России вырос на 39,9% в 2020 году

Государственный долг России за 2020 год увеличился на 39,9%, до 18,99 трлн руб. и составил 17,8% от ВВП. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

«Государственный долг Российской Федерации за 2020 год увеличился на 5 418,2 млрд руб., или на 39,9%, и составил 18 985,6 млрд руб. (17,8% ВВП)», сообщает Счетная палата.

При этом внутренний долг вырос на 4,6 трлн руб. до 14,791 трлн руб. Внешний долг в иностранной валюте вырос на $1,9 млрд до $56,8 млрд (4,195 трлн руб).

Минфин оценил риск санкций против российского госдолга
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Петр Казакевич

Расходы российского бюджета на обслуживание госдолга за прошлый год увеличилась на 7,3%, до 784,2 млрд руб.

Для поддержки экономики во время пандемии коронавирусной инфекции и покрытия дефицита федерального бюджета правительству России пришлось пойти на резкое увеличение госзаимствований. В этом году предусматривается увеличение госдолга до 20,4% ВВП, в будущем году — до 20,8% ВВП, а в 2023-м — до 21,4% ВВП.

В 2019 году чистый государственный долг ушел в отрицательную зону. Таким образом, если бы России понадобилось немедленно погасить все свои долги, это можно было бы сделать за счет депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках. Однако спустя год долг федерального правительства на фоне пандемии COVID-19 и падения цен на нефть начал расти и к лету 2020 года превысил ликвидные резервы государства.

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