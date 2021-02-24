Госдолг России вырос на 39,9% в 2020 году

Государственный долг России за 2020 год увеличился на 39,9%, до 18,99 трлн руб. и составил 17,8% от ВВП. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

«Государственный долг Российской Федерации за 2020 год увеличился на 5 418,2 млрд руб., или на 39,9%, и составил 18 985,6 млрд руб. (17,8% ВВП)», сообщает Счетная палата.

При этом внутренний долг вырос на 4,6 трлн руб. до 14,791 трлн руб. Внешний долг в иностранной валюте вырос на $1,9 млрд до $56,8 млрд (4,195 трлн руб).

Расходы российского бюджета на обслуживание госдолга за прошлый год увеличилась на 7,3%, до 784,2 млрд руб.